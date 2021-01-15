Сумму штрафов, которую участники коррупционных преступлений заплатили в бюджет за последние 2 года, озвучил сегодня, 15 января, на онлайн-брифинге руководитель департамента по противодействию коррупции Костанайской области Куаныш БЕКБАСОВ.

Кадр из онлайн-транслиции

Он объяснил, насколько увеличилось наказание для коррупционеров в связи с новыми поправками в УК РК.

- За 2 года по области мы зафиксировали 50 случаев дачи взяток, 4 случая посредничества во взятках и 46 случаев незаконного вмешательства в работу бизнеса, - отметил Бекбасов. - С 2021 года наказание за все эти виды преступлений существенно увеличилось. Минимальный срок наказания за дачу взятки в значительном размере теперь составляет 7 лет, а не 5 лет, как было раньше. Плюс невозможность УДО для осужденных за коррупцию и невозможность сразу попасть в колонию минимальной безопасности (колонию-поселение).

Кроме того, раньше при даче взятки до 50 МРП (145 000 тенге) обвиняемый мог выплатить штраф в 10-кратном размере от суммы взятки, а теперь - в 20-кратном. Ужесточилось наказание и за вмешательство в работу предпринимателей.

- Сотрудникам правоохранительных органов теперь грозит до 5 лет лишения свободы за вмешательство в бизнес, - сказал руководитель департамента. - Судьям и другим представителям власти - до 7 лет лишения свободы. Раньше был срок до 2 лет.

В Казахстане реализуется проект Протекшн Бизнес Инвестмент, в рамках которого под антикоррупционным сопровождением находятся 613 предприятий, реализующих проекты на 16,2 трлн тенге. В Костанайской области 47 таких предприятий, их инвестиционный портфель составляет более 364 млрд тенге.

Бекбасов подчеркнул, что все граждане должны понимать, каким злом является коррупция, и бороться с ней.