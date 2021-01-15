По сообщению синоптиков, в субботу, 16 января, в регионе ночью местами будет снег, днем местами возможны осадки - преимущественно снег, местами ожидается низовая метель, туман, днем возможен гололед.

Фото Ксении РЕБИК

Ветер юго-восточный, южный скоростью 9-14 мс, местами - 15-20 м/с. Температура ночью 7-12 градусов мороза, на востоке области - 15 градусов. Днем - минус 4-9 градусов, на юго-западе области - около нуля.

- В Костанае в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на южный скоростью 9-14 м/с, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Температура ночью минус 8-10 градусов, днем от 5 до 7 градусов мороза.

В воскресенье, 17 января, на большей части области ожидается снег, туман и гололед. Ветер юго-западный скоростью 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, местами до минус 15 градусов. Днем - 2-7 градусов ниже нуля, на севере - 10 градусов со знаком минус.

В Костанае в воскресенье облачно, снег и низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью и днем одинаковая - от 8 до 10 градусов ниже нуля.

В понедельник, 18 января, на территории области местами снег, низовая метель и туман. Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, ночью возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 17-22, на севере о- минус 25 градусов. Днем 12-17, на севере - 20 градусов.

В Костанае в понедельник переменная облачность, низовая метель, ночью выпадет снег. Ветер западный 9-14 м/с, ночью - 15-20 м/с. Температура ночью 23-25 градусов, днем - 18-20 градусов.