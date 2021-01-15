Небитый супертяж из Казахстана узнал дату и соперника по титульному бою
15 января 2021, 14:23 | Спорт
Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) вернется на ринг 20 февраля, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным BoxRec, в этот день он будет биться против 38-летнего Павела Соура (13-3, 8 КО) из Чехии. 12-раундовый бой пройдет в Гамбурге, на кону будет стоять вакантный титул WBA International в супертяжелом весе.
В 2020 году Кособуцкий дважды боксировал и оба поединка выиграл досрочно. После этих успехов 32-летнего казахстанца включили в рейтинг от WBC.
Кособуцкий владеет поясом IBO Inter-Continental, который завоевал в Германии, когда в первом раунде нокаутировал хорвата Агрона Смакичи.
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