Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (14-0, 13 КО) вернется на ринг 20 февраля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным BoxRec, в этот день он будет биться против 38-летнего Павела Соура (13-3, 8 КО) из Чехии. 12-раундовый бой пройдет в Гамбурге, на кону будет стоять вакантный титул WBA International в супертяжелом весе.

В 2020 году Кособуцкий дважды боксировал и оба поединка выиграл досрочно. После этих успехов 32-летнего казахстанца включили в рейтинг от WBC.



Кособуцкий владеет поясом IBO Inter-Continental, который завоевал в Германии, когда в первом раунде нокаутировал хорвата Агрона Смакичи.