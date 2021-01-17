Бред, скажет кто-то. Нет, все серьезно. Это очередная акция в борьбе с коррупцией.

В декабре у нас появился список честных казахстанцев - «100 честных лиц Казахстана». 12 самых-самых даже опубликовали. Ни вы (скорее всего), ни я (точно) туда не попали. Нас, похоже, априори записали в нечестные лица.

А кто, спросите, попал? Таксист, который вернул кошелек пассажиру? Нет. Продавщица, которая сказала, что торт не совсем свежий? Тоже нет. Студент, который не списывает, а мог бы? И этот нет.

Так кто, спросите, попал? Один из руководителей департамента по борьбе с коррупцией, управляющий директор госкорпорации, директор республиканского госпредприятия, несколько важных или известных представителей СМИ, включая дебатера и полиглота (да, так и написано)...

Чтобы попасть в список, помимо личностных качеств, надо быть не старше 45 лет и в совершенстве владеть государственным языком. Странные представления о критериях честности.

Бред, скажет кто-то. Нет, все серьезно. Это очередная акция в борьбе с коррупцией. Вы, наверное, помните другие акции: турникеты честности в метро, магазины без продавцов, пересадка директоров школ на первый этаж. Теперь вот «Список честных». Но на этот раз, правда, отметилось не Агентство по противодействию коррупции, а Первый Антикоррупционный медиа-центр (есть и такой).

На самом деле речь идет несколько о другом. Честнейшие люди, оказывается, внесли огромный вклад в противодействие коррупции. Одни оптимизируют бизнес-процессы, другие выявляют коррупционные риски, третьи озвучивают актуальные общественные проблемы. Молодцы. Только причем здесь честность? Составьте «Список лучших помощников в борьбе с коррупцией». Было бы понятнее. Зачем же всех остальных граждан в нечестные записывать?

Кстати, организаторы проекта считают, что деятельность его участников должна привести к тому, что в стране будет не 100 или 1 000, а несколько миллионов честных людей. Ощущаете, как наши качества пока оценивают?

Глядишь, в какой-нибудь другой стране такая инициатива могла спровоцировать и судебное разбирательство. Да и без судов за державу обидно: страна нечестных людей получается.

Боюсь представить, составление каких еще списков может прийти в голову «креативным» борцам с коррупцией.

Автор - юрист, живет в Алматы

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Романа Подопригоры в Telegram