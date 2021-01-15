Глава государства Касым-Жомарт Токаев предлагает ввести графу "Против всех" в избирательный бюллетень, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Понятие альтернативных взглядов и голосования против всех должно быть нормальным и для нас. Поэтому бюллетени всех уровней должны иметь отметку "против всех", - сказал Токаев на совместном заседании палат Парламента.

Также президент предложил снизить порог для прохождения партий в Мажилис по результатам парламентских выборов.

"Нам необходимо снизить порог для вступления политических партий в Мажилис с 7 до 5 процентов. Пора принять такое решение, так как это правило побудит официально зарегистрированные партии участвовать в предстоящих выборах", - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что последние выборы депутатов в Мажилис и маслихаты положительно повлияли на усиление политической конкуренции. Касым-Жомарт Токаев отметил, что в новые составы Мажилиса и маслихатов вошли порядочные люди.

Кроме того, выступая на совместном заседании палат Парламента, президент Казахстана высказался о необходимости принятия специального закона об омбудсмене.

"У нас есть институт омбудсмена, однако он еще не полностью раскрыл свой потенциал. Поэтому мы должны в ближайшее время принять специальный закон об омбудсмене", - сказал Президент на совместном заседании палат Парламента.

Президент заявил о необходимости решать широкий круг вопросов, связанных с защитой прав детей.

"Необходимо усилить государственный контроль и продумать эффективные механизмы обеспечения безопасности детей, предотвращения самоубийств и издевательств среди детей", - сказал Глава государства.

На заседании Токаев сообщил, что вслед за выборами сельских акимов, необходимо будет ввести выборы акимов районов.

"Ещё один важный шаг – избрание акимов аулов. В ближайшее время после выборов акимов аулов, можно переходить к выборам акимов районов", – сказал президент Токаев.