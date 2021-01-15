Темп прироста заболеваемости за сутки, 14 января, составил – 0,9%, сообщили в информационном областном штабе. Днем ранее, 13 января, в регионе было выявлено 74 заболевших коронавирусом. Темп прироста был на том же уровне.

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Среди заболевших 35 жителей Костаная, 9 – Костанайского района, 5 – Федоровского района, по 4 случая среди жителей Рудного, Лисаковска, Мендыкаринского и Денисовского районов, 3 – района им. Майлина, по 2 случая среди жителей Аркалыка и Амангельдинского района, 1 – Карасуского района.

- 61 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г по 14 января 2021 г зарегистрировано 8 452 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 7 589.