Проверить пенсионные накопления теперь можно с помощью SMS, передает Informburo.kz.

ЕНПФ запустил новый дополнительный сервис для получения информации о пенсионных накоплениях, доступных для целевого использования на улучшение жилищных условий, оплату лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям, сообщает пресс-служба фонда.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти на портал по ссылке и авторизоваться посредством одноразового пароля, который поступит в виде SMS на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov.

Для авторизации с помощью одноразового пароля нужно сделать всего несколько шагов:

ввести свой ИИН и номер мобильного телефона;

дать своё согласие на сбор и обработку персональных данных;

нажать кнопку "Отправить код";

полученный шестизначный код ввести с мобильного телефона.

Дополнительный сервис удобен для вкладчиков и позволит быстро узнать порог достаточности без ЭЦП и посещения отделений ЕНПФ. Сервис полностью соответствует требованиям уполномоченных государственных органов, отметили в фонде.