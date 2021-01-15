ЕНПФ запустил сервис, позволяющий без ЭЦП узнать сумму накоплений, доступную для досрочного снятия
Проверить пенсионные накопления теперь можно с помощью SMS, передает Informburo.kz.
ЕНПФ запустил новый дополнительный сервис для получения информации о пенсионных накоплениях, доступных для целевого использования на улучшение жилищных условий, оплату лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям, сообщает пресс-служба фонда.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти на портал по ссылке и авторизоваться посредством одноразового пароля, который поступит в виде SMS на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov.
Для авторизации с помощью одноразового пароля нужно сделать всего несколько шагов:
- ввести свой ИИН и номер мобильного телефона;
- дать своё согласие на сбор и обработку персональных данных;
- нажать кнопку "Отправить код";
- полученный шестизначный код ввести с мобильного телефона.
Дополнительный сервис удобен для вкладчиков и позволит быстро узнать порог достаточности без ЭЦП и посещения отделений ЕНПФ. Сервис полностью соответствует требованиям уполномоченных государственных органов, отметили в фонде.
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