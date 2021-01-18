Говорят, что ораторское искусство служит адвокатам, чтобы бороться против несправедливости, учителям - против незнания, священнослужителям - против ереси, а чиновникам - чтобы удержаться у власти. Читая речи наших чиновников, все больше убеждаешься в справедливости этого утверждения.

Например, в октябре 2020 года в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что добавочная стоимость казахстанской продукции за счет цифровизации может превысить 2 трлн тенге. Правда, помимо 109 млрд тенге, вложенных в программу «Цифровой Казахстан», необходимо еще 169 млрд. И тогда якобы к 2025 году будет создана эта добавочная стоимость. Будет или не нет - вопрос, а вот то, что миллионы из выделенных средств, оседают в карманах чиновников, мы наблюдали уже не раз. Не зря неуемная жажда проектов появляется обычно на сытый желудок.

«Наша цель - максимально облегчить и упростить жизнь каждого казахстанца через решения цифровизации», - заявил министр цифрового развития Багдат Мусин, комментируя возможность при посадке в поезда предъявлять электронное удостоверение личности. «Раньше при посадке на поезд нужно было иметь при себе удостоверение личности. А сейчас достаточно иметь при себе смартфон и доступ к приложению «Egov», - продолжил министр. Абсурдность этого нововведения станет очевидна, если вы узнаете, что Е-удостоверение не заменяет полностью оригинальное удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Поэтому в пути следования пассажиру надо иметь при себе оригинал документа. И где тут облегчение и упрощение? Единственное - что облегчается бюджет, как и при всех наших реформах и проектах. Хочется спросить у министра: "Вы это нарочно или специально?".

Мне кажется, что чиновники считают простых людей полными идиотами, страдающими к тому же склерозом. Возьмем следующее сообщение власти: "С 1 января 2021 года, в соответствии с законом "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы", размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет повышены на 7%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%". Чиновники напрочь забыли, что еще в июле 2020 года было объявлено о повышении пенсий именно на 7%. Значит, еще тогда они «нарисовали» инфляцию в размере 5%. Но интернет-издание LS в августе 2020 года сообщало об инфляции в размере 7%. «ВВП Казахстана по итогам 11 месяцев остался в отрицательных значениях - он снизился на 2,8%. Инфляция ускорилась до 7,3%», - сообщил 10 декабря 2020 года в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов. И вот чудесным образом, в то время как предновогодние цены взлетели, инфляция снизилась до 5%.

Если правая рука не знает, что делает левая, это беда. Если голова не знает, что делают руки, это катастрофа.

Народ начал уставать от того, что ему постоянно стучат по голове реформами и проектами и обирают с помощью инфляции и бесконечных девальваций. Чего только стоит предложение Минсельхоза о декларировании кур для определения, в какой степени они наносят вред окружающей среде.

Человека, запевшего на похоронах: «А ты такой холодный. как айсберг в океане...», тут же увезут в психушку. А что делать с чиновниками, несущим подобный абсурд? Кто ответит за то, что реформы у нас не вышли, а если вышли, то только боком?