Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта - прогноз
Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман сообщил, что пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта, передает корреспондент Tengrinews.kz. При этом ситуация будет не такой сложной, как при первом пике заражений коронавирусом летом 2020 года, говорит эксперт.
Фото:elements.envato.com
Ученый ссылается на данные по заражаемости коронавирусом Института медицинской метрики и оценки (IHME) при Вашингтонском университете.
При этом уровень заражений прогнозируется на 45 процентов ниже, чем во время пика летом прошлого года.
Алмаз Шарман попросил казахстанцев не забывать о мерах предосторожности.
"Просьба быть максимально осторожными, особенно в ближайшие месяцы: носите маску, соблюдайте дистанцию, избегайте людных мест, особенно в малопроветриваемых помещениях, хорошо высыпайтесь, полноценно питайтесь и старайтесь быть физически активными", - сказал он.
Ранее вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов заявил о второй волне коронавируса в Казахстане. По его словам, в последний месяц наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом в Казахстане.
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