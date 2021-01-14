Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман сообщил, что пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта, передает корреспондент Tengrinews.kz. При этом ситуация будет не такой сложной, как при первом пике заражений коронавирусом летом 2020 года, говорит эксперт.

Фото:elements.envato.com

Ученый ссылается на данные по заражаемости коронавирусом Института медицинской метрики и оценки (IHME) при Вашингтонском университете.

При этом уровень заражений прогнозируется на 45 процентов ниже, чем во время пика летом прошлого года.

Алмаз Шарман попросил казахстанцев не забывать о мерах предосторожности.

"Просьба быть максимально осторожными, особенно в ближайшие месяцы: носите маску, соблюдайте дистанцию, избегайте людных мест, особенно в малопроветриваемых помещениях, хорошо высыпайтесь, полноценно питайтесь и старайтесь быть физически активными", - сказал он.

Ранее вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов заявил о второй волне коронавируса в Казахстане. По его словам, в последний месяц наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом в Казахстане.