Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана назвало среднюю пенсию в Казахстане. Средний размер пенсионных выплат на начало 2021 года составил 94 733 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Фото Tengrinews.kz / Турар Казангапов

С января по декабрь 2020 года из республиканского бюджета было выплачено 772,3 миллиарда тенге на базовую пенсию и 1 триллион 721,5 миллиарда тенге на солидарную пенсию.

В декабре 2020 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 211,7 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии - 65,6 миллиарда тенге, солидарной пенсии - 146,1 миллиарда тенге.

"По состоянию на 1 января 2021 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 247 тысяч человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 января 2021 года составил 94 733 тенге", - говорится в сообщении.

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включается трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 процентам от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2 процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 процента от прожиточного минимума, 30 лет - 94 процента от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100 процентов от прожиточного минимума.

"Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление обязательных пенсионных взносов несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период", - добавили в Министерстве труда и соцзащиты населения.