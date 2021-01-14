27-летний житель Нур-Султана Каныбек КОШЕРБАЙ возвращался из России домой, но возле пограничного поста «Кайрак» двигатель его автомобиля заглох. Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, патрульный полицейский лейтенант Олжас Жаманов и сержант полиции Мунайтпас Умербаев зарядили аккумулятор и помогли завести машину, а водитель смог согреться в помещении.

- Сегодня на улице минус 30 градусов, машина не заводится и в это время ко мне на помощь пришли полицейские, - рассказывает Каныбек Кошербай. - Спасибо, за то, что не оставили в трудной ситуации.

В Аркалыке в ночь на 13 января еще один водитель оказался в трудной ситуации – на дороге автомашина заглохла. На градуснике тоже было минус 30. Младший лейтенант полиции Серикболсын Жанабай и Хузур Жумабеков увидели на дороге стоявшую автомашину и помогли завести двигатель.

Видео этого случая прислал проезжавший мимо водитель.

На выезде из Карабалыка застрял водитель КамАЗа - в фуре сломался фильтр. Было это в ночь на 14 января, в 35-градусный мороз. В это время мимо проезжал патрульный полицейский сержант Олжас Адильханов, он остановился и спросил, какая нужна помощь. Сержант помог водителю добраться до СТО и устранить поломку за полчаса.