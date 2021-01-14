13 января 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 74 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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"Заболевшие: 34 жителей г. Костанай, 17 – г. Рудный, 8 – г. Лисаковск, 6 – г. Житикары, по 3 случая среди жителей Костанайского, Денисовского, Мендыкаринского районов. 61 обследован по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар", - говорится в сообщении

Из числа инфицированных 53 с симптомами заболевания, 21 бессимптомный.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 13 января 2021 г. зарегистрированы 8 379 случаев COVID-19, количество выздоровевших - 7 535.