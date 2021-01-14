13 января в специализированном межрайонном экономическом суде вынесли решение по иску ТОО «Рудныйавтотранс» к департаменту госдоходов Костанайской области. Перевозчик просил отменить уведомление о доначислении корпоративного подоходного налога на сумму 8 106 465 тенге.

После вынужденного простоя из-за карантина перевозчики потеряли и доходы, и работников / Фото из архива «НГ

Департамент госдоходов с 5 августа 2019 года по 4 августа 2020 года проводил проверку ТОО - сверял единую информационную систему «Беркут» погранслужбы КНБ с отчетностью предприятия за 2017-й и 2018 год. Налоговики выявили несоответствие в количестве перевезенных пассажиров через границу Казахстана и России.

Перевозчик, в свою очередь, настаивает, что он не получал прибыль от этих пассажиров и не знает, откуда они взялись, а подтверждений нарушений у госоргана нет. Следовательно, налог начислен неправомерно.

Бопатаева настаивает, что ее ТОО не получало доход от перевезенных без билетов пассажиров / Кадр из видео

- Специалистами ДГД проверено 14 видов налогов, из них 13 - без нарушений и только по КПН у проверяющих возникли вопросы, - сказала в суде учредитель ТОО «Рудныйавтотранс» Ботагоз БОПАТАЕВА. - Доходом от реализации является стоимость реализованных услуг. Проверяющие сами себе противоречат. В данном случае реализацию билетов осуществляет автовокзал. По закону регулярные международные перевозки пассажиров и багажа осуществляются автовокзалом на основании договоров между перевозчиком и автовокзалом. Доход мы получаем только от автовокзала. Следовательно, доначисление налоговой инспекции незаконно. Сами проверяющие пользуются схемой и тарифом, которые автовокзал использует для реализации билетов. По логике департамента госдоходов ТОО «Рудныйавтотранс» должно было самостоятельно продать билеты. Это абсурд! В Троицке, Южноуральске и по всему пути следования перевозчик сам должен продавать билеты, заниматься функцией автовокзалов, тем самым получать доход с которого и платить налог.

Бопатаева в прениях отмечала, что ДГД не производил проверку занижения доходов. А доначисление производилось косвенным методом, что, по ее мнению, является грубым нарушением. В акте проверяющие не указали, что порядок ведения учета был нарушен. Причем все запрашиваемые у ТОО документы были в наличии и предоставлялись по первому требованию.

- Со счета ТОО «Рудныйавтотранс» ДГД уже списал 172 000 тенге в виде КПН, это также нарушение, - продолжила Бопатаева. - Суд еще не вынес решения, а это значит, что налоговая инспекция превышает свои полномочия. Хочу сказать, что если совместный приказ налоговой инспекции и КНБ, по которому проводили проверку, вышел в свет только 24 мая 2018 года, то почему налоговая инспекция считает и пассажиров за 2017 год?

С 15 марта 2020 года все международные перевозки были остановлены. Как отметила учредитель ТОО, у перевозчика нет возможности оплачивать новые начисления департамента госдоходов. Предприятие уже потеряло 220 сотрудников. Если суд не отменит доначисления, то платить зарплату оставшейся сотне работников в ближайшие месяцы будет нечем.

Требования ТОО «Рудныйавтотранс» поддержали в костанайском филиале НПП «Атамекен».

- Департаментом неверно исчислены льготы и тарифы по пассажирам при доначислении налога, - отметила представитель НПП Жибек СИИТОВА. - Действия по доначислению налога не имеют законного обоснования и документально не подтверждены. Не приведены доводы, на чем основаны доначисления. Нет данных от тех лиц, которые якобы пересекали границу.

Ассоциация перевозчиков Костанайской области и учредитель ТОО «Рудныйавтотранс» пытались доказать в суде, что система «Беркут» могла допустить ошибку, где-то люди могли торопиться пересечь границу и пройти вместе с пассажирами автобусов.

- Когда автобус подъезжает к шлагбауму, туда заходит сотрудник погранслужбы и считает общее количество пассажиров. Он записывает в талон, что приехал водитель и с ним столько-то пассажиров, - ответила на эти предположения старший офицер управления пограничного контроля, майор Юлия КОРОТКОВА. - На паспортном контроле проверяют каждого человека и по каждому вносится информация в ИС «Беркут». Учитывается каждый человек, который пересекает границу. В это время автобус проходит досмотр. Потом водитель выходит и пассажиры возвращаются в автобус. После автобус подъезжает к шлагбауму и вновь наш сотрудник проверяет количество пассажиров. В конце смены талоны уничтожаются. Поэтому никаких ошибок быть не может!

Судья Евгения Потоцкая не нашла оснований для игнорирования данных ИС «Беркут» / Кадр из видео

- В вашу компетенцию не входит проверка билетирования? - уточнила судья Евгения ПОТОЦКАЯ.

- Пограничный контроль включает в себя только досмотр транспортного средства, поиск запрещенных предметов и проверку документов пассажиров. Наличие билетов мы не проверяем, - пояснила Короткова.

Представитель департамента государственных доходов Костанайской области Светлана СУРИКОВА отметила, что все действия этого ведомства полностью соответствуют налоговому законодательству.

- Перевозка пассажиров - это основной вид деятельности, который осуществляет ТОО «Рудныйавтотранс», вследствие чего у него возникает доход, - сказала Сурикова. - При проведении проверки мы имеем право запрашивать документы ТОО и пользоваться данными единой информационной системы «Беркут». Эти данные использованы законно. Игнорировать их мы не имеем права.

Сурикову поддержала и прокурор, по мнению которой ТОО «Рудныйавтотранс» не предоставило доказательств ошибки при расхождении данных налоговой и базы пограничников.

В итоге судья Евгения Потоцкая огласила решение: в требованиях истца об отмене уведомления о доначислении корпоративного подоходного налога за 2017-й и 2018 год отказать в полном объеме.

- В ходе судебного заседания достоверно установлено, что перевозка пассажиров - основной вид деятельности ТОО и основной вид дохода, - пояснила она. - В силу требований ст. 155 Налогового кодекса для начисления налога была использована ИС «Беркут». Игнорировать ее данные у суда нет оснований. Оформлены некорректно или ошибочно данные быть не могут. ТОО не предоставило доказательств обратного. Хочу отметить, что при доначислении налога департамент взял минимальные ставки и минимальное количество человек. Соответственно, судом достоверно установлено уменьшение дохода, которое было заявлено ТОО в декларациях.

Решение экономического суда может быть обжаловано в течение месяца.