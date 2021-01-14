Как сообщили в отделе образования акимата Костаная, сейчас в городе -33 градуса, поэтому ученики с 0 по 11 классов первой смены обучаются дистанционно.

Позже сообщили, что в онлайн-формате пройдут занятия и у второй смены, с 0 по 11 классы.

В Рудном сейчас - 30 градусов, по сообщению городского отдела образования ученики с 0 по 11 классов первой и второй смен обучаются дистанционно.