Минус 33 градуса - Занятия в школах перевели в дистанционный формат в Костанайской области
14 января 2021, 06:32 | Происшествия
Как сообщили в отделе образования акимата Костаная, сейчас в городе -33 градуса, поэтому ученики с 0 по 11 классов первой смены обучаются дистанционно.
Позже сообщили, что в онлайн-формате пройдут занятия и у второй смены, с 0 по 11 классы.
В Рудном сейчас - 30 градусов, по сообщению городского отдела образования ученики с 0 по 11 классов первой и второй смен обучаются дистанционно.
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