В четверг, 14 января, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, без осадков, местами возможен туман. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -27...-32, местами -36 градусов, днём -21...-26, на юге -18 градусов.

В Костанае 14 января малооблачно, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Ночью -30...-32, днём -22...-24 градусов.

- В пятницу и субботу, 15 и 16 января, по области местами возможен снег, низовая метель, туман, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Ветер восточный и юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха в пятницу ночью -13...-18, местами -21, днём -7...-12, местами -4 градуса. В субботу ночью -7...-12, местами -15, днём -2...-7, местами -10 градусов.

В Костанае 15 января переменная облачность без осадков. Ночью -19...-21, днём -10...-21. 16 января в областном центре возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью -10...-12, днём -5...-7 градусов.

По словам Маркевич, ближе к выходным южный циклон с Каспийского моря принесет в регион осадки, метель и потепление.