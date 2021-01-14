Сотрудники предприятия провели экскурсию для журналистов, чтобы показать новое оборудование, с помощью которого они оперативно реагируют на жалобы в сфере водоснабжения, а также снижают затраты.

В системе ГИС показаны сети водоснабжения по всему Костанаю

В диспетчерской установлены 4 компьютера с возможностью трансляции изображения на большие мониторы, находящиеся на стене напротив. Как отметил директор ГКП "Костанай-Су" Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ, около 631,5 млн тенге предприятие потратило на установку АСКУЭ - автоматизированной системы контроля учета электроэнергии, ГИС - географической информационной системы, а также на автоматизацию работы диспетчерской и на программы, обеспечивающие электронно-цифровую потребительскую деятельность: приборы учета для дистанционной передачи данных и приложение «Мобильный контролер».

Еркебулан Файзулаев отметил, что благодаря цифровизации ГКП экономит 157 млн тенге в год

- При таких затратах у нас ежегодно имеется результат, который позволяет экономить 157 млн тенге в год, - сообщил Файзулаев. - Я думаю, что 630 млн окупятся в течение 4-5 лет и дальше мы пойдем на снижение затрат, что позволит не повышать тариф и снизить на него нагрузку.

Раньше сотрудники контролировали количество заявок об авариях на сетях вручную, а теперь этим занимается специальная програма. Если она будет сообщать о большом количестве проблем на определенном участке, можно будет снизить затраты на устранение аварий.

ГКП «Костанай-Су» теперь закупает электроэнергию без посредника по 8 тенге за 1 кВТ/час

Ведущий инженер-программист Александр КУЗЬМИЧ сообщил, что АСКУЭ на предприятии используют с 1 января 2020 года, что позволяет закупать электроэнергию на оптовом рынке непосредственно у производителя по 8 тенге за 1 кВт/час.

Ведущий инженер-программист Александр Кузьмич рассказал о преимуществах АСКУЭ

- Можно посмотреть на мониторе расход электроэнергии со второй насосной станции, - привел он пример. - Идут показания, которые собираются каждые 15 минут. Вот 12 января у нас было потребление 60 254 кВт/часа. Тем самым, мы участвуя в оптовом рынке, мы экономим до 10 млн тенге в месяц. До перехода на этот рынок электроэнергия для нас стоила 23 тенге за 1 кВт/час.

Еще одно новшество - система дистанционного контроля (SCADA) - помогает следить за расходом воды.

- На мониторе мы видим карту Костаная, город поделен на зоны и на границе этих зон установлены расходомеры, - пояснил ведущий инженер АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) Сергей ЯНКИН. - То есть, мы можем увидеть, сколько расходует воды каждая зона.

Программа еще находится на стадии разработки, с ее помощью сотрудники ГКП смогут сразу зафиксировать потерю воды из-за аварии. Стоимость проекта - около 345 млн тенге, ежегодная экономия составит около 20 млн тенге.

В программе ГИС на виртуальную карту Костаная наносят сети водоснабжения, водоотведения, а также другие сооружения, которые находятся в черте города.

Рустам Итекеев: «Сейчас мы наносим на карту сети района Кунай»

- Сейчас мы занимаемся нанесением на карту сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Кунай, - рассказал инженер по ремонту ПТО Рустам ИТЕКЕЕВ. - Цифровой формат очень облегчает нам работу. На карте все сети находятся в местной системе координат, у нас имеется также геодезическое оборудование и мы можем с легкостью найти водопроводные и канализационные колодцы.

Раньше все заявки горожан диспетчеры записывали вручную, для этого вели 5-6 журналов, а сейчас их заменила база в компьютере.

Диспетчер Эльвира Батрякова работает с заявками потребителей

- Мы получаем заявки, вносим их в базу, распределяем по бригадам и по устранению мы их отрабатываем - ставим время исполнения и отмечаем, что заявка исполнена, - говорит диспетчер аварийной службы Эльвира БАТРЯКОВА. - Я могу открыть программу и видеть, где на данный момент находится та или иная бригада.

Плодами цифровизации могут воспользоваться и потребители - на сайте ГКП, который ежегодно обновляют.

Арман Жунусов: "Если человек сидит дома, ему не обязательно вызывать контролера"

- Например, можно подать заявку и получить счет-извещение, передать показания счетчика, - пояснил заместитель директора ГКП «Костанай-Су» Арман ЖУНУСОВ. - В период пандемии это очень актуально - если человек сидит дома, ему не обязательно вызывать контролера. Достаточно зайти на сайт, указать свой лицевой счет или адрес, телефон, дату визита контролера - например, для снятия пломбы счетчика. Нажимаете отправить и это уходит в нашу базу. Если в тот день контролер свободен, он к вам придет.

На сайте ГКП «Костанай-Су» жители города могут подать заявку или получить счет-извещение

Фото Андрея СКИБЫ