Холодную воду на один день отключат в районе ГАИ в Костанае
13 января 2021, 15:42 | ЖКХ
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Сибирская, в границах от пр. Абая до ул. Алтынсарина. Об этом сегодня, 13 января, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото minnpost.com
Подача питьевой воды будет прекращена 15 января с 09.00 до 23.00 по следующим адресам:
Жилые дома:
- Пр. Абая 39 А
Жилой частный сектор:
- Ул. Сибирская в границах от пр. Абая до ул. Алтынсарина,
- Сибирский проезд,
- ул. Алтынсарина в границах от ул. Баймагамбетова до ул. Хакимжановой.
Соц. Объекты:
- СШ № 18, ул. Алтынсарина 1
- Обл. ГАИ. пр. Абая 39
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
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