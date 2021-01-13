Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Сибирская, в границах от пр. Абая до ул. Алтынсарина. Об этом сегодня, 13 января, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото minnpost.com

Подача питьевой воды будет прекращена 15 января с 09.00 до 23.00 по следующим адресам:



Жилые дома:

Пр. Абая 39 А

Жилой частный сектор:

Ул. Сибирская в границах от пр. Абая до ул. Алтынсарина,

Сибирский проезд,

ул. Алтынсарина в границах от ул. Баймагамбетова до ул. Хакимжановой.

Соц. Объекты:

СШ № 18, ул. Алтынсарина 1

Обл. ГАИ. пр. Абая 39

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.