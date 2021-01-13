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Холодную воду на один день отключат в районе ГАИ в Костанае

13 января 2021, 15:42 |  ЖКХ

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Сибирская, в границах от пр. Абая до ул. Алтынсарина. Об этом сегодня, 13 января, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото minnpost.com

Подача питьевой воды будет прекращена 15 января с 09.00 до 23.00 по следующим адресам:

Жилые дома:

  • Пр. Абая 39 А

Жилой частный сектор:

  • Ул. Сибирская в границах от пр. Абая до ул. Алтынсарина,
  • Сибирский проезд,
  • ул. Алтынсарина в границах от ул. Баймагамбетова до ул. Хакимжановой.

Соц. Объекты:

  • СШ № 18, ул. Алтынсарина 1
  • Обл. ГАИ. пр. Абая 39

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.