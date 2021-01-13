Сарыаркинский районный суда Нур-Султана приговорил подсудимого к двум годам ограничения свободы, передает Informburo.kz.

Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела о скоординированной кибератаке на портал электронных госзакупок.

Кибератака, совершённая в мае 2020 года, приостановила работу сайта goszakup.gov.kz. В результате пришлось перенести 7901 государственную закупку на общую сумму 164 млрд тенге.

"Установлен гражданин РК, совершивший кибератаку на государственный интернет-ресурс с целью последующего получения преимуществ при участии в госзакупках. По результатам расследования и проведённой компьютерно-технической экспертизы его вина полностью доказана, орудия совершения преступления изъяты", – сообщили в КНБ.

22 декабря 2020 года в Сарыаркинском районном суде Нур-Султана по этому делу вынесли приговор. Подсудимого признали виновным по статье 207, часть 2, пункт 1 УК РК – "Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций".

Мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы. Также его лишили права заниматься деятельностью в сфере электронных государственных закупок сроком на три года. Приговор вступил в законную силу.