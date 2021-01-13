За прошедшие сутки, 12 января, в регионе выявлено 75 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Днем ранее, 11 января, было зарегистрировано 62 случая коронавируса, темп прироста составлял 0,7%.

анные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции предоставили в областном информационном штабе.

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Среди заболевших 35 жителей Костаная, 14 – Рудного, 7 – Костанайского района, 5 – Житикары, по 3 случая среди жителей Аркалыка, Денисовского и им. Б. Майлина районов, по 2 случая среди жителей Лисаковска, Алтынсаринского района, 1 случай в Камыстинском районе.

- 65 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 57 с симптомами заболевания, 18 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 12 января 2021 г. зарегистрированы 8 305 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 7 459.