Как росло число заболевших коронавирусной пневмонией в Костанайской области? Последние данные облздрава
Георгий ГОВОРОВ
Итоговые данные о заболеваемости коронавирусной пневмонией в 2020 году и. о. руководителя управления здравоохранения Костанайской области Рустем АЙТБАЕВ предоставил сегодня, 13 января.
Рустем Айтбаев / Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения
Он сообщил, что с 1 августа, когда пневмонию с признаками КВИ начали учитывать в официальной статистике, до 31 декабря 2020 года в Костанайской области "зарегистрировано 3 465 случаев заболевания, выздоровели 3 214 пациентов, а также зарегестрировано 16 смертельных случаев".
Вот так, по данным облздрава, менялась ситуация с ковидной пневмонией:
|
|
заболели
|
выздоровели
|
умерли
|
1.08 - 4.09
|
2 951
|
2 919
|
15
|
5.09 - 31.10
|
90
|
63
|
1
|
1.11 - 14.11
|
59
|
36
|
0
|
15.11 - 30.11
|
126
|
81
|
0
|
1.12 - 14.12
|
156
|
74
|
0
|
15.12 - 31.12
|
83
|
41
|
0
Такая большая разница между количеством заболевших в первый месяц подсчёта случаев пневмонии с признаками КВИ и последующими месяцами выглядит странной.
На неоднократные просьбы "НГ" предоставлять эти данные ежедневно в управлении здравоохранения пока упорно отвечают молчанием. Мотивируют тем, что у них нет такой возможности. Раньше они и вовсе предоставляли данные раз в месяц, но после того, как корреспондент "НГ" вышел на пикет, удалось договориться о новом сроке - раз в две недели.
4 декабря заместитель главного санитарного врача Костанайской области Юрий Севостьянов на вопрос "НГ" о том, как часто управление здравоохранения предоставляет департаменту санитерно-эпидемиологического контроля данные о ковидной пневмонии, ответил: "У нас ежедневно ведётся учёт".
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