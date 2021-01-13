Итоговые данные о заболеваемости коронавирусной пневмонией в 2020 году и. о. руководителя управления здравоохранения Костанайской области Рустем АЙТБАЕВ предоставил сегодня, 13 января.

Рустем Айтбаев / Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения

Он сообщил, что с 1 августа, когда пневмонию с признаками КВИ начали учитывать в официальной статистике, до 31 декабря 2020 года в Костанайской области "зарегистрировано 3 465 случаев заболевания, выздоровели 3 214 пациентов, а также зарегестрировано 16 смертельных случаев".

Вот так, по данным облздрава, менялась ситуация с ковидной пневмонией:

заболели выздоровели умерли 1.08 - 4.09 2 951 2 919 15 5.09 - 31.10 90 63 1 1.11 - 14.11 59 36 0 15.11 - 30.11 126 81 0 1.12 - 14.12 156 74 0 15.12 - 31.12 83 41 0

Такая большая разница между количеством заболевших в первый месяц подсчёта случаев пневмонии с признаками КВИ и последующими месяцами выглядит странной.

На неоднократные просьбы "НГ" предоставлять эти данные ежедневно в управлении здравоохранения пока упорно отвечают молчанием. Мотивируют тем, что у них нет такой возможности. Раньше они и вовсе предоставляли данные раз в месяц, но после того, как корреспондент "НГ" вышел на пикет, удалось договориться о новом сроке - раз в две недели.

4 декабря заместитель главного санитарного врача Костанайской области Юрий Севостьянов на вопрос "НГ" о том, как часто управление здравоохранения предоставляет департаменту санитерно-эпидемиологического контроля данные о ковидной пневмонии, ответил: "У нас ежедневно ведётся учёт".