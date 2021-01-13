Эта услуга, как и многие другие, уже доступна на сайте электронного правительства egov.kz. За 2020 год в Костанайской области 3 551 автомобиль был оформлены онлайн, остальные 79 499 - традиционным способом через спецЦОН и спецсекторы.

- Пока победа, конечно, не в пользу цифровых технологий. Но, тем не менее, стоит признать, что костанайцы стали гораздо чаще получать услуги самостоятельно. Возможно, коррективы внесла пандемия, - отмечает PR-менеджер филиала НАО «ГК «Правительство для гражан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА. - Учитывая то, что сегодня эпидобстановка все еще напряженная, мы рекомендуем гражданам пользоваться альтернативными (цифровыми) методами получения госуслуг. Касается это и оформления автомобиля.

Чтобы оформить услугу на портале электронного правительства, продавцу и покупателю нужно соблюдать простой алгоритм:

Продавцу:

1. Авторизоваться на портале и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн».

2. Выбрать транспортное средство, подлежащее продаже и заполнить запрос. В запросе указать ИИН покупателя транспортного средства.

3. Подписать запрос ЭЦП.

4. Получить подтверждение от покупателя.

5. В личном кабинете в разделе «История получения услуг» ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки.

6. При положительном результате обработки запроса обратиться в специализированный отдел НАО «Государственной корпорации «Правительства для граждан». При себе необходимо иметь оригиналы государственных регистрационных номерных знаков, свидетельство о регистрации транспортного средства, акт снятия с регистрации транспортного средства.

Покупателю (подтверждающему запрос на перерегистрацию транспортного средства):

1. Авторизоваться на портале и пройти в личный кабинет (в раздел «История получения услуг»).

2. Ознакомиться с запросом, ожидающим согласования.

3. Заполнить запрос, выбрать специализированный отдел НАО «Государственной корпорации «Правительства для граждан» для получения государственных регистрационных номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства.

4. Оплатить:

- Государственную пошлину за выдачу государственных регистрационных номерных знаков;

- Государственную пошлину за изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства;

- Регистрационный сбор.

Оплата должна быть совершена по месту нахождения ближайшего спецЦОНа

5.Подписать запрос ЭЦП.

6. В личном кабинете в разделе «История получения услуг» ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени.

7. При положительном результате обработки запроса обратиться в специализированный отдел НАО «Государственной корпорации «Правительства для граждан». При себе необходимо иметь документы, подтверждающие оплату государственных пошлин и сбора, акт регистрации транспортного средства, документ электронной формы сделки.

На портале услуга доступна только физическим лицам.

- Сегодня все чаще в нашем обиходе звучит термин «лайфхак», - сообщила Ярослава Богатырева. – Я могу предложить его и костанайским автомобилистам. Раз мы говорим о безопасности граждан в сложившейся эпидситуации и об актуальности регистрации авто онлайн, то и у госкопорации есть свой «лайфхак»! Обезопасьте себя по максимуму! То есть, минимизируйте контакт с другими услугополучателями. За новыми номерами и техпаспортом на транспортное средство покупатель авто может в спецЦОН не приходить вовсе! Стала доступна совершенно новая функция - «Доставка ГРНЗ и СРТС на дом».

Оформить услугу пожно также на портале электронного правительства



1. Авторизоваться на портале и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн».

2. Заполнить все обязательные поля.

3. Оплатить государственную пошлину (2 240 тенге).

4. Подписать заявку ЭЦП.

5. В личном кабинете в разделе «История получения услуг» ознакомиться со сформированным уведомлением о результате запроса.

Срок оказания услуги - один рабочий день.