Школьники будут сегодня учиться дистанционно из-за мороза в Костанае и Рудном
13 января 2021, 06:27 | Общество
Как сообщили сегодня, 13 января, в отделе образования акимата Костаная, ученики 0-9 классов первой смены переведены на дистанционное обучение из-за мороза - сейчас в городе минус 27 градусов, ветер северо-восточный 3-5 м/с.
Позже стало известно, что занятия для учащихся второй смены всех классов также пройдут онлайн.
В отделе образования акимата Рудного сообщили, что переведены на дистанционное обучение ученики с 0 по 11 классов первой и второй смен.
Позже об отмене занятий сообщили также в отделе образования акимата Костанайского района с 0 по 11 классы обеих смен.
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