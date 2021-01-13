Как сообщили сегодня, 13 января, в отделе образования акимата Костаная, ученики 0-9 классов первой смены переведены на дистанционное обучение из-за мороза - сейчас в городе минус 27 градусов, ветер северо-восточный 3-5 м/с.

Позже стало известно, что занятия для учащихся второй смены всех классов также пройдут онлайн.

В отделе образования акимата Рудного сообщили, что переведены на дистанционное обучение ученики с 0 по 11 классов первой и второй смен.

Позже об отмене занятий сообщили также в отделе образования акимата Костанайского района с 0 по 11 классы обеих смен.