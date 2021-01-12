Мужчина привязал себя тросом к автомобилю и катался по улицам Житикары. Когда его нашли полицейские, он и водитель автомобиля сказали, что хотели развлечься.

Кадр из видео

Видео, на котором мужчина катается по проезжей части на сноуборде, зацепившись тросом к машине, рассылали в WhatsApp. Полиция изучила видео и выяснила, что оно была снято в Житикаре, сообщает Saqshy Qostanai.

По камерам видеонаблюдения полицейские установили 29-летнего водителя. Его уже привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 593 КоАП РК (несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения). Теперь ему грозит штраф в размере 5 МРП.

Полицейские провели беседу и со сноубордистом, объяснив, что такие забавы часто заканчиваются печальными последствиями.

Сами же участники видео пояснили, что таким образом решили развлечься.