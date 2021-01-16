Человеком, который интересуется политикой, я себя назвать никак не могу, признаюсь сразу. Если в меню новостей значится эта сфера, благодарю, отказываюсь и пробегаюсь дальше глазами до культуры. Если «блюдо» предлагается навязчиво или – что редко – выглядит аппетитно, пережевываю аккуратно, выплевывая кости.

С таким аполитичным бэкграундом я собрался на выборы. Хотел погрузиться в контекст, да как-то всё недосуг. Максимум, рассматривал на билбордах предвыборные плакаты партий. То ли действительно все эти лица и их обещания для меня одинаковы, то ли я затылком понимал, что альтернативных вариантов нет, а вчитываться в извечные призывы типа «Поборем коррупцию!» - напрасно тратить свое время. В общем, мой затылок меня не подвел. А ваш?

Решил давно – как наступит «возраст согласия» (или «постановки галочки», называйте как хотите), закрою этот гештальт, чтобы больше никогда не возвращаться на избирательный участок. Шел, в общем-то, из природного любопытства.

Мой участок - в Костанайском региональном университете им. Байтурсынова. Подходя к зданию, испытал огромное желание уйти. Впервые задал себе вопросы: «Зачем?», «Что я тут делаю?» и «Не инфантилизм ли это - считать, что мой голос вызовет изменения?». Тем не менее, назвался груздем...

В фойе КРУ избирательница-пенсионерка поздравила присутствующих с праздником. Да уж, велик праздник! По сути, он - как Новый год, меняется дата в календаре, но ток жизни остается прежним.

Для меня в этих выборах радости, конечно, две: бесплатная ручка (ну как бесплатная - вернувшаяся с моих же налогов) и шоколадка (за то, что я впервые поучаствовал в выборах). Я выполнил свой гражданский долг и сделал неоценимый вклад - нет, не в будущее Казахстана, в свой холодильник.

Бюллетени я испортил. Несознательно. Честно старался вчитаться, для чего отдаю свой голос, но всё смешалось в голове в сочетания букв «м», «л» и «с» в словах «мажилис» и «маслихат». В итоге растянул свою галочку на все четыре позиции, пару раз ее перечеркнул. В общем, дал волю кисти. Знаю людей, которые поставили вопросительный знак в качестве отметки выбора. Остроумно.

Причем в 71% голосов, отданных казахстанцами за Nur Otan, я вполне могу поверить. Судите сами: есть дисциплинированные избиратели, для которых уже привычно голосовать за ведущую партию. Можно сказать даже так - для них государство с одной партией это норма. Вместе с ними голоса отдают педагоги, которых очень убедительно попросило руководство. Кушать же всем хочется, верно? Тем более, что это самый низкий показатель поддержки народом правящей партии за пятилетку.

Не верю я только одному - репликам избирателей по типу «Будущее Казахстана за (нужное подчеркнуть)!». Государственные программы и лозунги настолько въелись в наше сознание, что мы стали путать понятия «страна» и «государство».

Ну, благо, что эти выборы мы минули и впервые за долгое время прокатились на автобусах в воскресенье. И на том спасибо.