Линия жизни общества и власти у нас напоминает две параллельные прямые, которые, как известно, не пересекаются. Единственный случай, когда с нами как бы считаются, - это выборы. И мне всегда было интересно, в какой мере гражданам позволяют воспользоваться этим, заметьте, конституционным правом.

Поэтому я всякий раз плотно закрывал один из участков непрерывным наблюдением за всеми этапами голосования и каждый раз убеждался, что имею дело с «наперсточниками» в лице избирательной комиссии. Упертых наблюдателей, не спускающих глаз с любого движения в процессе, всегда мало, большинство приходит отбывать номер, не вылезая из смартфона, не прекращая чтения книги или вязания носков. Есть присутствие, нет наблюдения.

Кое-кто ведет подсчет явки избирателей, но сверяться с цифрами комиссии ему не позволяют. Говорят, что в законе этого нет. Господа, но ведь нет и запрета, подобная информация поступает в вышестоящие комиссии и на ТВ. Здесь нет нарушения тайны голосования, зато можно избежать недоразумений при закрытии участка, когда данные избиркома и наблюдателей отличаются чуть ли не в разы.

Перед выборами мне удалось встретиться с председателем городского избиркома Санией Шариповой и убедить ее, что есть смысл делиться с наблюдателями цифрами явки избирателей. Хоть в одном моменте будет открытость и прозрачность. В остальном наблюдателей на пушечный выстрел не подпускают к рабочему столу и сажают в таком месте, откуда мало что можно увидеть. Это нарушение закона «О выборах», но кто об этом думает?

В этот раз у меня были полномочия посещать участки. Нормальное место для наблюдателей отвели только на участке № 40 (управление дорог). На остальных условий для наблюдения не было. Особенно издевательски выглядела диспозиция в СШ № 1, где в коридоре, в самом начале, сидели наблюдатели, далее - комиссия, еще дальше - кабинки для голосования и в самом конце коридора, метрах в 25, стояла урна. Но и этого было мало. В полдень наблюдателям приказали покинуть помещение для санобработки, хотя в нем оставались все члены избиркома. Так с кем велась борьба? С вирусом или наблюдателями?

На участке № 50 (СШ № 18) поинтересовался явкой избирателей на данный час. «Я не могу дать вам эти цифры», - был ответ заместителя председателя комиссии.

Интересно, а как же наш разговор с Санией Шариповой? Причем подобную картину пришлось наблюдать на всех посещенных участках. Ну не заинтересованы господа в прозрачности самого демократического процесса.

Значит, есть что скрывать. И никакие гарантии президента не способны переломить ситуацию, сложившуюся в Казахстане на выборах за последние 25 лет. Есть задание, его выполняют подневольные люди. Так будет до тех пор, пока власть не перестанет играть в наперсток с нашими голосами и пока выборы будут проводиться по партийным спискам. Вы можете провести опрос на улице, какой партии люди доверяют, и абсолютное большинство ответит: «Никакой!»

Партии создаются под личность. А кому сегодня известны лидеры существующих партий, чем они могли запомниться в жизни казахстанцев? Ну разве тем, что в созданных ими партиях или конкретно одной партии собраны сплошь и рядом коррупционеры и казнокрады? И если эта партия имеет популярность в народе, то только со знаком минус. А она у нас, вот парадокс, объявляется безусловным победителем выборов. Подскажите, в каком месте смеяться. Или материться.