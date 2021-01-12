Эту должность в течение шести лет - с 2014 по 2020 год - занимал Владимир НЕЧИТАЙЛО. Подписанные им постановления о карантинных мерах в связи с пандемией коронавируса в прошлом году были самыми обсуждаемыми документами в регионе.

Владимир Нечитайло / Фото Ольги Лихограй

- Освобожден от должности главного государственного санитарного врача области в связи с достижением пенсионного возраста, - коротко сообщил "НГ" Владимир Семенович. - Но в должности заместителя руководителя департамента и заместителя главного санитарного врача я остаюсь.

В начале января 2021 года главным государственным санитарным врачом Костанайской области был назначен Ермуханбет Даулетбаев. Он же в конце декабря прошлого года стал руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области.

Ермуханбет Даулетбаев / Фото со страницы в Одноклассниках

Ранее департамент по контролю над качеством и безопасностью товаров и услуг (ДККБТУ) Костанайской области возглавлял Орал Бекмагамбетов.

Орал Бекмагамбетов / Фото со страницы в Фейсбук



После реорганизации этого ведомства, в результате которой были разделены функции эпидемиологического, медицинского и фармацевтического контроля, Бекмагамбетов занимает должность руководителя департамента медицинского и фармконтроля Костанайской области.

Большое интервью с Владимиром Нечитайло читайте в ближайшем номере "НГ"