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"Горняк" разгромил соседа по таблице, но во втором матче уступил в упорной борьбе

12 января 2021, 14:20 |  Спорт

10-11 января «Горняк» в рамках чемпионата РК по хоккею сыграл с усть-каменогорским «Алтай Торпедо». Отчет об этих встречах публикует пресс-служба рудненского клуба на своей странице ВКонтакте.

Первый матч с «Алтай-Торпедо» рудничане выиграли со счетом 1:6, но во втором борьба была упорной / Фото ligasy.kz

Первая встреча завершилась со счётом 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)в пользу подопечных Сергея Невструева. В первом периоде забили Владислав Власов и Алексей Бархаткин, во втором Власов реализовал численный перевес, а Артем Сошников стал автором четвертого гола. В третьем Руслан Ахметвалиев забил пятую шайбу. На 50-й минуте хозяева отыграли одну шайбу, реализовав большинство. И на 56-й минуте матча Ахметвалиев оформляет дубль.

В повторном матче «Алтай Торпедо» победил со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1 ). Счёт был открыт только на 2-й минуте второго периода - отметился форвард «Алтай Торпедо» Адильбек Джангазинов. На 10-й минуте Руслан Ахметвалиев сравнял счет. Спустя 3 минуты хозяева вновь вышли вперед благодаря голу Максима Худякова отличившегося в меньшинстве. В третьем периоде форвард «Алтай Торпедо» Ян Хоменко реализовал численный перевес - 3:1. На 53-й минуте Оскар Юлбарисов сокращает разницу в счете до минимума, но перевести встречу в овертайм рудничане не смогли.

Команда И В В-ОТ В-Б П-Б П-ОТ П Ш О
1 Torpedo 30 23 2 0 0 0 5 105–40 73
2 Nomad 32 19 5 0 0 2 6 119–61 69
3 Saryarqa 30 17 1 3 1 2 6 91–52 62
4 Temirtaý 32 16 3 2 0 2 9 95–83 60
5 Arlan 32 13 2 2 2 0 13 88–79 49
6 Beibarys 28 13 1 0 3 4 7 89–84 48
7 Qulager 28 13 1 1 1 0 12 71–58 44
8 Almaty 32 13 1 0 2 1 15 79–86 44
9 Gornák 32 9 1 3 2 1 16 69–94 38
10 Altai Torpedo 34 10 1 0 2 2 19 75–122 36
11 Aqtóbe 28 5 1 4 1 2 15 53–88 28
12 Ertis 24 6 1 1 1 1 14 45–65 24
13 Snejnie Barsy 30 3 0 0 1 3 23 44–111 13