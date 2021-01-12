10-11 января «Горняк» в рамках чемпионата РК по хоккею сыграл с усть-каменогорским «Алтай Торпедо». Отчет об этих встречах публикует пресс-служба рудненского клуба на своей странице ВКонтакте.

Первый матч с «Алтай-Торпедо» рудничане выиграли со счетом 1:6, но во втором борьба была упорной / Фото ligasy.kz

Первая встреча завершилась со счётом 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)в пользу подопечных Сергея Невструева. В первом периоде забили Владислав Власов и Алексей Бархаткин, во втором Власов реализовал численный перевес, а Артем Сошников стал автором четвертого гола. В третьем Руслан Ахметвалиев забил пятую шайбу. На 50-й минуте хозяева отыграли одну шайбу, реализовав большинство. И на 56-й минуте матча Ахметвалиев оформляет дубль.

В повторном матче «Алтай Торпедо» победил со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1 ). Счёт был открыт только на 2-й минуте второго периода - отметился форвард «Алтай Торпедо» Адильбек Джангазинов. На 10-й минуте Руслан Ахметвалиев сравнял счет. Спустя 3 минуты хозяева вновь вышли вперед благодаря голу Максима Худякова отличившегося в меньшинстве. В третьем периоде форвард «Алтай Торпедо» Ян Хоменко реализовал численный перевес - 3:1. На 53-й минуте Оскар Юлбарисов сокращает разницу в счете до минимума, но перевести встречу в овертайм рудничане не смогли.