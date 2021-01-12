"Горняк" разгромил соседа по таблице, но во втором матче уступил в упорной борьбе
10-11 января «Горняк» в рамках чемпионата РК по хоккею сыграл с усть-каменогорским «Алтай Торпедо». Отчет об этих встречах публикует пресс-служба рудненского клуба на своей странице ВКонтакте.
Первый матч с «Алтай-Торпедо» рудничане выиграли со счетом 1:6, но во втором борьба была упорной / Фото ligasy.kz
Первая встреча завершилась со счётом 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)в пользу подопечных Сергея Невструева. В первом периоде забили Владислав Власов и Алексей Бархаткин, во втором Власов реализовал численный перевес, а Артем Сошников стал автором четвертого гола. В третьем Руслан Ахметвалиев забил пятую шайбу. На 50-й минуте хозяева отыграли одну шайбу, реализовав большинство. И на 56-й минуте матча Ахметвалиев оформляет дубль.
В повторном матче «Алтай Торпедо» победил со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1 ). Счёт был открыт только на 2-й минуте второго периода - отметился форвард «Алтай Торпедо» Адильбек Джангазинов. На 10-й минуте Руслан Ахметвалиев сравнял счет. Спустя 3 минуты хозяева вновь вышли вперед благодаря голу Максима Худякова отличившегося в меньшинстве. В третьем периоде форвард «Алтай Торпедо» Ян Хоменко реализовал численный перевес - 3:1. На 53-й минуте Оскар Юлбарисов сокращает разницу в счете до минимума, но перевести встречу в овертайм рудничане не смогли.
|№
|Команда
|И
|В
|В-ОТ
|В-Б
|П-Б
|П-ОТ
|П
|Ш
|О
|1
|Torpedo
|30
|23
|2
|0
|0
|0
|5
|105–40
|73
|2
|Nomad
|32
|19
|5
|0
|0
|2
|6
|119–61
|69
|3
|Saryarqa
|30
|17
|1
|3
|1
|2
|6
|91–52
|62
|4
|Temirtaý
|32
|16
|3
|2
|0
|2
|9
|95–83
|60
|5
|Arlan
|32
|13
|2
|2
|2
|0
|13
|88–79
|49
|6
|Beibarys
|28
|13
|1
|0
|3
|4
|7
|89–84
|48
|7
|Qulager
|28
|13
|1
|1
|1
|0
|12
|71–58
|44
|8
|Almaty
|32
|13
|1
|0
|2
|1
|15
|79–86
|44
|9
|Gornák
|32
|9
|1
|3
|2
|1
|16
|69–94
|38
|10
|Altai Torpedo
|34
|10
|1
|0
|2
|2
|19
|75–122
|36
|11
|Aqtóbe
|28
|5
|1
|4
|1
|2
|15
|53–88
|28
|12
|Ertis
|24
|6
|1
|1
|1
|1
|14
|45–65
|24
|13
|Snejnie Barsy
|30
|3
|0
|0
|1
|3
|23
|44–111
|13
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