Тем прироста заболеваемости коронавирусной инфекций за сутки, 11 января, составил 0,7%, сообщили в информационном областном штабе.

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КВИ выявлена у 33 жителей Костаная, 7 – Рудного, 7 – Костанайского района, 6 – Житикары, 5 – Денисовского района, 2 – Лисаковска, по 1 случаю среди жителей Аркалыка и Алтынсаринского района.

- 58 обследованы по самообращению, 2 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 54 с симптомами заболевания, 8 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 11 января 2021 г. зарегистрировано 8 230 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 7 412.