11 января суд №2 Костаная приговорил 32-летнего Сергея ПАРХОМЕНКО к 8-ми годам лишения свободы. Его признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений 29-летнему двоюродному брату Александру Захаренко, после которых тот скончался.

Сергей Пархоменко (в правом верхнем углу) признал, что избил брата, но заявил, что невиновен в его смерти

Подсудимый с самого начала был не согласен с обвинением, уверяя, что Захарченко умер через несколько дней и за это время его мог убить кто-то другой.

Согасно материалам дела, к трагедии привела ссора, возникшая во время совершения другого преступления.

Сергей Пархоменко и Александр Захарченко проживали в доме на трех хозяев на ул. Гастелло в Костанае. Пархоменко был судим по малолетству за убийство, совершенной с особой жестокостью, поэтому ему сложно было найти работу. Захарченко и вовсе бомжевал, а жил в основном за счет отца.

В мае 2020 года неработающий Пархоменко проходил мимо мельничного комплекса «Асалия» и заметил, как двое охранников прячут на территории предприятия металлическую трубу. Предприимчивый мужчина решил опередить сотрудников мельницы и предложил Захарченко украсть трубу, чтобы сдать ее в пункт приема металла.

- Захарченко должен был стоять на шухере, а я со своим знакомым Лопатьевым хотел забрать эту трубу, - сообщил в суде Сергей Пархоменко. - Однако, когда брат увидел охранников, то не сказал нам об этом, а просто сбежал. Охранники нас чуть не поймали с поличным, поэтому я сильно разозлился. Когда вернулся дом, начал ему говорить - мол, зачем ты так сделал? Ну ударил его несколько раз, но не сильно. На этом мы разошлись.

Как отмечала на процессе адвокат подсудимого Наталья КУЛЕШОВА, нанесенные телесные повреждения были настолько слабыми, что даже допрошенный в суде травматолог сообщил: от них Захарченко умереть не мог. Однако, по версии обвинения, повреждения были сильными, причем бил Пархоменко не только кулаками, но и лопатой. Подсудимый с этим категорически не согласен.

- Через несколько дней после ссоры с братом ко мне домой приехали оперативные сотрудники, - звявил он. - Спросили: "Где твой брат?" Я ответил: "Не знаю. Видимо, как всегда бухает и бомжует". Полицейские сообщили, что он написал на меня заявление о побоях. И сказали: "Напиши, что бил и что бил лопатой. Если признаешься, то вам проще будет помириться. Оба признаетесь, помиритесь и конфликт будет исчерпан". Я так и сделал. А потом они мне сообщили, что брат мертв, и обвинили в его смерти меня.

По словам Пархоменко, после драки с братом тот еще несколько дней где-то бродил. Наверняка мог вступить в конфликт еще с кем-то. Да и обнаруженных на теле колото-режущих ран в день обращения Захарченко в травмпункт не было, в чем тоже заверил врач-травматолог.

Однако государственный обвинитель в прениях был непреклонен. Он заявил, что версия подсудимого несостоятельная, так как все факты и изъятая в качестве вещественных доказательств совковая лопата подтверждают вину Сергея Пархоменко. Не в пользу подсудимого сыграло и то, что он безработный и ранее был судим за тяжкое преступление. Как выяснилось, уже в несовершеннолетнем возрасте Пархоменко был склонен к воровству. Однажды он вместе с другом решил ограбить дом, в котором проживали супруги. Мужа связали и посадили в погреб, но позже проснулась жена и начала кричать. Тогда Пархоменко, как указано в приговоре, нанес ее 18 ударов ножом с особой жестокостью, а позже убил и собаку... За это и был осужден на долгий срок, освободился только в 2018 году.

Учитывая все эти обстоятельства, прокурор в прениях запросил для Пархоменко 10 лет лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим).

Судья назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии с тем же режимом.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Кадр из видеозаписи процесса