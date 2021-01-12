Осужденный П. сбежал из колонии поселения УК-161/11 летом 2020 года. Освободиться П. должен был два года спустя, в 2022 году. Свое наказание здесь он отбывал уже 5 лет, с 2015 года, сообщили в пресс-службе ДУИС по Костанайской области.

УК-161/11 / Фото из архива "НГ"

Побег из колонии П. совершил ночью, свою вину в уходе из колонии не признал.

- После проведения расследования и изучения дела суд признал его виновным согласно статье 426 УК РК. Ему был назначен год лишения свободы, - сообщили в пресс-службе.

Приговор в законную силу еще не вступил.

После вынесения приговора в колонии провели профилактическое мероприятие с другими осужденными, чтобы на наглядном примере показать им, к чему может привести побег.

Фото предоставлено пресс-службой ДУИС