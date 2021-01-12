Сбежавшему из костанайской колонии-поселения осужденному суд добавил срок
12 января 2021, 10:18 | Криминал
Осужденный П. сбежал из колонии поселения УК-161/11 летом 2020 года. Освободиться П. должен был два года спустя, в 2022 году. Свое наказание здесь он отбывал уже 5 лет, с 2015 года, сообщили в пресс-службе ДУИС по Костанайской области.
УК-161/11 / Фото из архива "НГ"
Побег из колонии П. совершил ночью, свою вину в уходе из колонии не признал.
- После проведения расследования и изучения дела суд признал его виновным согласно статье 426 УК РК. Ему был назначен год лишения свободы, - сообщили в пресс-службе.
Приговор в законную силу еще не вступил.
После вынесения приговора в колонии провели профилактическое мероприятие с другими осужденными, чтобы на наглядном примере показать им, к чему может привести побег.
Фото предоставлено пресс-службой ДУИС
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