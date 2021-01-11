Наблюдатели отчитались о своей работе на избирательных участках Костанайской области сегодня, 11 января, на двух брифингах в РСК: сначала выступали казахстанские, вслед за ними - российские.



Представители Центра непартийного наблюдения за выборами отметили, что приглашали в качестве наблюдателей членов общественных объединений, которые не относятся ни к одной из политических партий, а также волонтеров и пенсионеров. Каждый наблюдатель сдал ПЦР-тест.

Для наблюдения за выборами по Костанайской области готовили более 1000 наблюдателей, к 10 января в списке было 850 , в итоге за выборами от центра наблюдали 767 человек.

- Нарушений выявлено не было, - отметил руководитель центра непартийного наблюдения Болат КАЛИЕВ, добавив, что наблюдатели от этой организации были были задействованы не на всех избирательных участках.

- Когда мы получали информацию по участкам, то видели, что где-то были шероховатости и недопонимания, - добавила Шнара ЖАЛМУХАМЕДОВА. - Но в целом наши наблюдатели отмечают, что были хорошие отношения с членами избирательных комиссий. Грубых нарушений выявлено не было. Вообще быть наблюдателем - это нелегкий труд, многие находились на участках с 6 утра и до 12 ночи.

Из 87 избирательных участков в Костанае наблюдатели посетили 40. Они не смогли охватить все участки, так как несколько человек заболели, либо не сдали ПЦР-тест.

Лейла БАЛГАБАЕВА наблюдала за выборами на избирательном участке № 19.



- Люди приходят на выборы, интересуются, я думаю, им действительно это интересно, - рассказала она. - Я видела, как дети вместе с родителями приходили на голосование в первый раз в жизни. Был ребенок, которому около 10 лет, он спорил с матерью - сам хотел положить бюллетень в урну.

- Я считаю, что все было хорошо и максимально прозрачно, - заявил член центра Наурызбек МЕРКЕШЕВ. - Лучше самому участвовать, чем со стороны комментировать. Кто-то хочет поднять на этом хайп ради лайков и так далее. Они высказывают свое мнение, но оно не всегда бывает объективным. Я думаю, наблюдатели, которые были на местах, более подробно знают, что происходило на избирательных участках.

Корреспондент "НГ"сам стал свидетелем ситуации, которую можно расценить как нарушение Закона "О выборах". В главе 8 ст. 43 указано: "В помещении для голосования столы, за которыми производится подсчет голосов, размещаются таким образом, чтобы обеспечивался обзор действий членов участковой избирательной комиссии со стороны всех присутствующих в помещении лиц. Доверенные лица и наблюдатели, присутствующие при подсчете голосов, наблюдают за подсчетом голосов на расстоянии и в условиях, обеспечивающих обозримость отметок в бюллетенях".





Однако на избирательном участке № 20 в СШ № 115 Костаная наблюдателю и представителю СМИ указали их место на расстоянии около 10 м от стола, на котором члены УИК подсчитывали голоса избирателей. Кроме того, члены избирательной комиссии своими спинами загораживали обзор для наблюдателей и журналиста. Корреспондент «НГ» и наблюдатель от партии «Ак жол» Малика Тюлемисова сообщили об этом председателю УИК, после чего члены комиссии передвинули стулья наблюдателей на более близкое расстояние (около 2 м) и перестали загораживать обзор.

На брифинге корреспондент «НГ» задал Болату Калиеву вопрос: на каком расстоянии могут находится наблюдатели во время наблюдения за подсчетом голосов и могут ли члены УИК ограничивать обзор наблюдателей и журналистов.

- Для наблюдателей должен быть создан максимальный обзор за процессом голосования и подсчетом голосов. Расстояние рассчитывается согласно санитарным нормам, которые устанавливаются председатель УИК на конкретном избирательном участке, - прокомментировал Калиев.

Как сообщила Шнара Жалмухамедова, при подсчете голосов она видела, что было много испорченных бюллетеней: и порванных, и с надписью «Против всех».

- У нас не стояла задача выявить, какие из них были испорченные, наша задача - обеспечить максимально прозрачный подсчет голосов, - пояснила она. - Мы зафиксировали, сколько было испорченных бюллетеней, но каким именно образом их испортили, наши наблюдатели не фиксировали.

Не увидели грубых нарушений и гости из России: председатель избирательной комиссии Челябинской области, руководитель делегации Сергей ОБЕРТАС и заместитель начальника управления, начальник отдела методического обеспечения развития местного самоуправления управления по внутренней политике Правительства Челябинской области Алексей ИЛЬИНЫХ.





- В целом свою работу мы оцениваем позитивно, - сказал Сергей Обертас. - Итоги наблюдения за голосованием - все правила были соблюдены в полном объеме. Несмотря на то, что мы не являлись избирателями, нам пришлось пройти многие процедуры: приходилось использовать бактерицидный коврик на входе, обезораживали руки антисептиком, получали пакетик на входе. При выездном голосовании члены избирательной комисси использовали защитные экраны и костюмы.

Претензий к организации выборов у Обертаса также не было.

- Также импонирует то, что политические партии были в достаточном количестве, - отметил он. - От 4 до 8-9 наблюдателей присутствовало на участке. Мне кажется, это действительно правильно и это показатель открытости и честности избирательного процесса.

По его мнению, административного принуждения во время выборов не было, так как не было замечено представителей работодателя, которые могли бы контролировать процесс.

Алексей Ильиных заметил, что все участки, на которых побывали наблюдатели, были оборудованы кабинкой для людей с ограниченными возможностями.

- В целом настроение избирателей было праздничное, принуждения со стороны кого-либо я не заметил, люди шли голосовать исключительно по собственному желанию, - считает Ильиных.

Сергей Обертас подчеркнул, что все наблюдатели, вне зависимости от партии или организации, которую они представляли, проявляли себя достаточно активно - вели подсчет проголосовавших, фиксировали все наблюдения в блокноты.