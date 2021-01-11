В воскресенье, 10 января, в Костанае, по данным КФ РГП "Казгидромет", выпало 13 мм осадков - это 70% от месячной нормы января. Ещё больше выпало осадков на севере области. Ближайшие дни в регионе тоже будут снежными.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Во вторник, 12 января, на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, ночью снег, днем местами снег, низовая метель и туман. Температура воздуха ночью -17...-22, местами -25 градусов, днём -14...-19, местами -22 градуса.

В Костанае во вторник облачно с прояснением, снег и низовая метель. Ветер северный 9-14 м/с. Ночью -19...-21, днем -16...-18 градусов.

- В среду, 13 января, на территории области переменная облачность, местами туман, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер северо-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -25...-30, на юге -22 градуса. Днём -17...-22, на севере -25 градусов.

В Костанае 13 января переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью -26...-28, днём -22...-24 градуса.

Как поясняется на сайте gismeteo.ru, высота снежного покрова имеет некоторую корреляцию с количеством выпавших осадков. В зависимости от структуры, 1 мм выпавшего снега в жидком эквиваленте может соответствовать 1–1,5 см снежного покрова.