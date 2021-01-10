На избирательном участке 1, который расположен в Зимнем саду Костанайского регионального университета им. Байтурсынова, прямо над кабинками висит портрет председателя партии "Нур Отан" Нурсултана Назарбаева. Здесь по данным участковой комиссии до 13.00 уже проголосовали 315 из 1 640 избирателей.

Председатель участковой комиссии Берген КАЛАКОВ объяснил это тем, что участок арендован у университета на время выборов, а портрет висел здесь всегда.

- В связи с тем, что участок находится на территории университета, помещение было выделено руководством ВУЗа, - рассказал "НГ" Калаков. - Это не временный портрет, он вмонтирован в стену. Мы специально с этой стороны поставили избирательные кабинки, чтобы хоть как-то закрыть портрет.

Кроме того, перед самым входом на избирательный участок висят портреты председателя филиала правящей партии в Костанайской области Эльдара Кузенбаева и кандидата в депутаты от "Нур Отана", ректора КРУ Алмы Дощановой.

Все они объединены под надписью "Наши выпускники".

- Это интересный вопрос, в некоторых случаях эти фотографии могут сыграть обратную роль, при этом неизвестно в какую сторону, - прокомментировал Калаков. - В зависимости от того, голосует ли он за партию "Нур Отан" или против. Если это будет восприниматься как навязчивая идея, реклама, то будет обратный эффект и избиратель проголосует за другую партию.