Корреспондент "НГ" прибыл на избирательный участок № 137 в Рудном. Он открылся на базе школы №17. К 10 часам утра, по данным избирательной комиссии, проголосовали 340 горожан из 2 724 зарегистрированных на участке.

- Началось голосование в штатном режиме, люди начали приходить, как только открылся участок, - рассказала председатель УИК Наталья ШОПАНОВА. - В избирательной комиссии работают не только учителя, но и представители других организаций. У всех есть справки с отрицательным ПЦР-тестом. У нас с запасом заготовлено избирательных наборов. Иногда люди забывают документы или удостоверение просрочено, иногда приходят не на свой участок. Но в основном стандартно - пришли, проголосовали и ушли.

Замер температуры и выдачу индивидуальных наборов осуществляли на парадном входе, выходили проголосовавшие уже через запасной выход.

- Ходить на выборы - это мой гражданский долг. Пришел с утра, чтобы не толпиться, - рассказал "НГ", выйдя из здания школы, Федор НИКОНОВ. - Хочу, чтобы решались политические вопросы! Я почти каждый раз участвую в выборах. Процедура в этом году отличается. В прошлых выборах я голосовал на участке в спорткомплексе, там долго искал свою букву. А сегодня быстро нашел и поставил галочку.

- Я участвую в выборах уже во второй раз, - добавляет Владислав ПОЛОЗУКО. - Работаю в ССГПО, дежурным аналитиком на шахте. Отработал ночную смену и сразу пошел на выборы.

На участке в отдельный ряд высадили наблюдателей. Лишь один из них был от общественной организации "Жастар унi", все остальные - представители партий.

Среди голосовавших много пенсионеров. 86-летний Сейдахмет ИСМАГУЛОВ не стал голосовать на дому, решил пройти до участка.

- В выборах участвую всегда. Этот год для меня был тяжёлым - умерла супруга. Поэтому я точно должен принять участие в выборах, - сообщил он.

Участки будут открыты до 20.00. Узнать, к какому участку вы приписаны, можно на сайте Центральной избирательной комиссии или на сайте акима Костанайской области, указав свой ИИН.

Фото Георгия ГОВОРОВА