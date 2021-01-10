Участок № 20, расположенный в школе № 115 Костаная, начал работу в 7.00. Избирателей, как это принято на выборах в Казахстане, встречали с музыкой.

Из новшеств 2020 года - измерение температуры тела на входе и вручение набора избирателя, в который входят маска, перчатки и ручка. Первым пяти избирателям подарили книги, посвященные Лидеру нации.

На этом участке зарегистрированы 2 625 избирателей. К 10.00 ни одного человека с повышенной температурой выявлено не было. Зато среди тех, кто пришел проголосовать в первые часы, оказался именинник - студенту первого курса КРУ Алмазу УМИРТАЮ сегодня исполнилось 18.

- Я впервые проголосовал - так совпало, что у меня сегодня день рождения, - поделился он с "НГ". - Я сделал свой выбор и надеюсь, что он был правильный. Несмотря на тяжёлую ситуацию в нашей стране, пандемию коронавируса, я думаю, что каждый гражданин РК должен прийти и сделать свой выбор, ведь будущее страны - за молодежью. Это было очень волнительно - голосовать в первый раз, я очень волновался в начале.

- С шести часов все члены комиссии уже были на месте, начали регистрировать наблюдателей и доверенных лиц, - рассказал "НГ" председатель избирательного участка № 20 Жанторе ИСКАКОВ. - Уже без 10-ти минут семь пришли первые избиратели. С семи часов люди идут стабильно, я думаю, люди смотрят телевизор, хотят отдать свой голос за понравившегося кандидата. Поэтому у людей такая активная жизненная позиция, приходят ведь самых разных возрастов: и молодежь, и пенсионеры.

По нашим наблюдениям, голосовать приходили в основном пожилые, а молодежи было очень мало.

- Я думаю, если больше партий примут участие в выборах и их представители будут во властных структурах, это будет работать на демократию, - поделилась наблюдатель от партии "Ак жол" Малика ТЮЛЕМИСОВА. - Сегодня я впервые принимаю участие в выборах и отнеслась к этому очень ответственно - когда приехала, ещё не было и шести утра. Была приятно удивлена доброжелательностью и открытостью членов избирательной комиссии. Уже с семи часов активно приходят избиратели, несмотря на то, что сегодня воскресенье. Очень много приходит молодежи, чему я была приятно удивлена. В течение часа пришло около 40 человек, это было в десятом часу.

- Как думаете, люди идут по своему желанию или их заставляют? - спросил корреспондент "НГ".

- Как можно заставить? Слава Богу, мы ушли от тех времён, когда кого-то заставляют идти на выборы в приказном порядке. Люди приходят, выражают свою позицию. Я думаю, что хорошо сработала пропаганда и политические партии смогли привлечь людей к голосованию. Мы не сдвинем страну с места без проявления своей гражданской позиции.

Голосование продлится до 20.00.

На закрытом избирательном участке №9 было зарегистрировано всего 200 избирателей. Все они пациенты городской (186 человек) и ЖД больницы (14 человек). Поэтому к половине 12 голосование было закончено.

После завершения голосования члены избирательной комиссии вскрыли урны с бюллетенями. Всего их три - одна большая, стационарная, и две маленькие переносные урны - их носили тяжелобольным пациентам в палаты.

- Все пациенты обследованы на ПЦР, одноразовые ручки после того, как проголосовали, они выкидывали, - сообщил "НГ" председатель участковой избирательной комиссии участка №9 Кайрат ИСПАМБЕТОВ. - Высокую температуру не зафиксировали, с КВИ избирателей не было, так как у них у всех отрицательный результат ПЦРтеста. А так, если у кого-то выявлен коронавирус, то конечно же отправляем пациента в инфекционный стационар

Всего, по данным портала data.egov.kz, на 25 ноября 2020 года в Костанайской области было зарегистрировано 573 398 избирателей. По сообщению ЦИК, к 10:00 в регионе проголосовали 11,2% избирателей (около 64 000 человек).

Напомним, костанайцам предстоит одновременно сделать три выбора: поставить галочку возле партии, которая, по мнению избирателя, должна представлять его интересы в городских или районных маслихатах, в областном маслихате и в мажилисе РК.

Фото Андрея СКИБЫ