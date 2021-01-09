Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию", сообщает РИА Новости.

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"После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию.В контексте ужасающих событий этой недели мы ясно дали понять в среду, что дополнительные нарушения правил Twitter могут иметь последствием как раз подобные действия", — говорится в сообщении соцсети.

Twitter напоминает, что никакие учетные записи не стоят выше правил и что платформу нельзя использовать для подстрекательства к насилию.

"Планы будущих вооруженных протестов уже начали распространяться в Twitter и за его пределами, в том числе предложения дополнительных нападений на Капитолий США и здания капитолиев в штатах 17 января 2021 года", — добавляется в заявлении.