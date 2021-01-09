Может спровоцировать насилие: Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию", сообщает РИА Новости.
Фото : RT
"После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию.В контексте ужасающих событий этой недели мы ясно дали понять в среду, что дополнительные нарушения правил Twitter могут иметь последствием как раз подобные действия", — говорится в сообщении соцсети.
Сейчас доступа к аккаунту Дональда Трампа нет. У американского лидера в Twitter было 80 млн подписчиков. Он активно размещал комментарии на различные темы и заявления.
Дональд Трамп после блокировки аккаунта в свою очередь заявил, что его команда может создать собственную интернет-платформу.
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