В субботу, 9 января, на территории Костанайской области по прогнозам синоптиков местами снег, низовая метель и туман. Ветер южный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -17...-22, местами -25...-30 градусов, днём -7...-12, местами -15 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу облачно, днем снег, низовая метель. Ветер южный 9-14 м/с. Ночью -19...-21, днем -9...-11 градусов.

- В воскресенье, 10 января, ночью местами, а днем на большей части территории Костанайской области снег, ночью -8...-13, местами -20 градусов, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В понедельник, 11 января, на большей части территории снег, ночью -5...-10, местами -13 градусов. Ветер западный, с переходом на юго-восточное направление 9-14, местами 15-20 м/с. Днем -5...-10 градусов.

В Костанае 10 и 11 января облачно, снег, низовая метель. Ветер в воскресенье южный 9-14, порывы до 20 м/с, в понедельник ветер западный 9-14 м/с. Ночью -11...-13, днём -8...-10 градусов.