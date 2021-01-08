О проблеме, возникшей сегодня, 8 января, в редакцию "НГ" сообщил пенсионер Николай КОНОПЛЯНКО. В течение дня он так и не смог получить консультацию в НАО "Правительство для граждан".

Фото Ксении РЕБИК

- Звонил в call-центр по номер 1414, хотел получить справку по поводу загранпаспорта, но за весь день так и не смог дозвониться, - сообщил он.

Редакция переадресовала вопрос в пресс-службу госкорпорации. Как оказалось, проблемы вызваны случайной рассылкой о выплате 42 500 тенге, произошедшей ночью накануне.

- Было очень много звонков из-за SMS о 42 500, - сообщила PR-менеджер филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА. - К сожалению, это единственный номер контакт-центра, и других альтернатив получить справочную информацию нет.

Напомним, рассылка SMS о возможности получения пособия 42 500 произошла в ночь с 7 на 8 января.

В АО "Национальные информационные технологии" сообщили, что произошла техническая ошибка.



"Ночью проводились стандартные работы по обновлению систем, которые спровоцировали отправку старого сообщения о назначении выплат. Сообщение было отправлено 400 000 абонентам операторов связи. Данная ситуация нетипичная и стала следствием человеческого фактора. Приносим извинения за беспокойство и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.