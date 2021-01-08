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"Горняк" не смог обыграть "Алмату" в двух выездных матчах

8 января 2021, 09:34 |  Спорт

Встречи рудненской команды и алматинцев в рамках Чемпионата Казахстана PRO HOKEI LIGASY прошли 6 и 7 января. Обе игры завершились победой хозяев льда. Первый матч алматинцы выиграли всухую 2:0. Во втором матче рудничане смогли забросить одну шайбу, но этого было недостаточно против 5 шайб ХК "Алматы". Отчет о прошедших играх опубликовала пресс-служба ХК "Горняк" ВКонтакте.

Фото ligasy.kz

Счёт в первой встрече был открыт на 4-й минуте матча: точным броском отметился нападающий «Алматы» Андрей Спиридонов. Спустя чуть больше чем через две минуты команда хозяев упрочила преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Вячеслава Ипатова. Больше в матче голов забито не было.

ХК «Алматы» (Алматы) – «Горняк» (Рудный) – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

1:0 – Спиридонов (Ананькин, Качулин) – 03:56
2:0 – Ипатов (Спирионов) – 06:20

Вратари: Грязнов – Нечвиенко

Вторая встреча завершилась со счётом 5:1. Алматинский клуб дважды огорчил рудничан в первом периоде. Сначала точным броском отметился Денис Клемешов, реализовав численный перевес, а затем, играя в большинстве, преимущество хозяев укрепил Артем Бурделев. Под занавес периода, «Горняк» усилиями Евгения Щанкина сокращает разрыв в счете до минимума. Во втором игровом отрезке ворота гостей поразил Вячеслав Ипатов, тем самым оформив дубль. Окончательный счёт в заключительной третьи матча установил Нурсултан Бельгибаев реализовав большинство.

ХК «Алматы» (Алматы) – «Горняк» (Рудный) – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

1:0 – Клемешов (Борисов) – 11:16 ГБ
2:0 – Бурделёв (Борисов, Спиридонов) – 11:57 ГБ
2:1 – Щанкин (Кротов) – 19:18
3:1 – Ипатов (Качулин, Клемешов) – 26:51
4:1 – Ипатов – 38:39
5:1 – Бельгибаев (Писарев, Бурделёв) – 43:50 ГБ

Вратари: Грязнов – Акулинин

Команда И В В-ОТ В-Б П-Б П-ОТ П Ш О
1 Torpedo 28 21 2 0 0 0 5 95–38 67
2 Nomad 30 18 5 0 0 1 6 109–55 65
3 Saryarqa 30 17 1 3 1 2 6 91–52 62
4 Temirtaý 30 16 3 2 0 2 7 94–77 60
5 Arlan 30 13 1 2 2 0 12 82–69 47
6 Qulager 28 13 1 1 1 0 12 71–58 44
7 Beibarys 26 11 1 0 3 4 7 79–78 42
8 Almaty 30 11 1 0 2 1 15 73–85 38
9 Gornák 30 8 1 3 2 1 15 61–90 35
10 Altai Torpedo 32 9 1 0 2 2 18 71–114 33
11 Aqtóbe 26 5 1 4 1 2 13 51–78 28
12 Ertis 22 6 1 1 1 1 12 39–55 24
13 Snejnie Barsy 30 3 0 0 1 3 23 44–111 13