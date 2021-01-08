Встречи рудненской команды и алматинцев в рамках Чемпионата Казахстана PRO HOKEI LIGASY прошли 6 и 7 января. Обе игры завершились победой хозяев льда. Первый матч алматинцы выиграли всухую 2:0. Во втором матче рудничане смогли забросить одну шайбу, но этого было недостаточно против 5 шайб ХК "Алматы". Отчет о прошедших играх опубликовала пресс-служба ХК "Горняк" ВКонтакте.

Фото ligasy.kz

Счёт в первой встрече был открыт на 4-й минуте матча: точным броском отметился нападающий «Алматы» Андрей Спиридонов. Спустя чуть больше чем через две минуты команда хозяев упрочила преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Вячеслава Ипатова. Больше в матче голов забито не было.

ХК «Алматы» (Алматы) – «Горняк» (Рудный) – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)



1:0 – Спиридонов (Ананькин, Качулин) – 03:56

2:0 – Ипатов (Спирионов) – 06:20

Вратари: Грязнов – Нечвиенко

Вторая встреча завершилась со счётом 5:1. Алматинский клуб дважды огорчил рудничан в первом периоде. Сначала точным броском отметился Денис Клемешов, реализовав численный перевес, а затем, играя в большинстве, преимущество хозяев укрепил Артем Бурделев. Под занавес периода, «Горняк» усилиями Евгения Щанкина сокращает разрыв в счете до минимума. Во втором игровом отрезке ворота гостей поразил Вячеслав Ипатов, тем самым оформив дубль. Окончательный счёт в заключительной третьи матча установил Нурсултан Бельгибаев реализовав большинство.



ХК «Алматы» (Алматы) – «Горняк» (Рудный) – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)



1:0 – Клемешов (Борисов) – 11:16 ГБ

2:0 – Бурделёв (Борисов, Спиридонов) – 11:57 ГБ

2:1 – Щанкин (Кротов) – 19:18

3:1 – Ипатов (Качулин, Клемешов) – 26:51

4:1 – Ипатов – 38:39

5:1 – Бельгибаев (Писарев, Бурделёв) – 43:50 ГБ

Вратари: Грязнов – Акулинин