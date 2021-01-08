"Горняк" не смог обыграть "Алмату" в двух выездных матчах
Встречи рудненской команды и алматинцев в рамках Чемпионата Казахстана PRO HOKEI LIGASY прошли 6 и 7 января. Обе игры завершились победой хозяев льда. Первый матч алматинцы выиграли всухую 2:0. Во втором матче рудничане смогли забросить одну шайбу, но этого было недостаточно против 5 шайб ХК "Алматы". Отчет о прошедших играх опубликовала пресс-служба ХК "Горняк" ВКонтакте.
Фото ligasy.kz
Счёт в первой встрече был открыт на 4-й минуте матча: точным броском отметился нападающий «Алматы» Андрей Спиридонов. Спустя чуть больше чем через две минуты команда хозяев упрочила преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Вячеслава Ипатова. Больше в матче голов забито не было.
ХК «Алматы» (Алматы) – «Горняк» (Рудный) – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
1:0 – Спиридонов (Ананькин, Качулин) – 03:56
2:0 – Ипатов (Спирионов) – 06:20
Вратари: Грязнов – Нечвиенко
Вторая встреча завершилась со счётом 5:1. Алматинский клуб дважды огорчил рудничан в первом периоде. Сначала точным броском отметился Денис Клемешов, реализовав численный перевес, а затем, играя в большинстве, преимущество хозяев укрепил Артем Бурделев. Под занавес периода, «Горняк» усилиями Евгения Щанкина сокращает разрыв в счете до минимума. Во втором игровом отрезке ворота гостей поразил Вячеслав Ипатов, тем самым оформив дубль. Окончательный счёт в заключительной третьи матча установил Нурсултан Бельгибаев реализовав большинство.
ХК «Алматы» (Алматы) – «Горняк» (Рудный) – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
1:0 – Клемешов (Борисов) – 11:16 ГБ
2:0 – Бурделёв (Борисов, Спиридонов) – 11:57 ГБ
2:1 – Щанкин (Кротов) – 19:18
3:1 – Ипатов (Качулин, Клемешов) – 26:51
4:1 – Ипатов – 38:39
5:1 – Бельгибаев (Писарев, Бурделёв) – 43:50 ГБ
Вратари: Грязнов – Акулинин
|№
|Команда
|И
|В
|В-ОТ
|В-Б
|П-Б
|П-ОТ
|П
|Ш
|О
|1
|Torpedo
|28
|21
|2
|0
|0
|0
|5
|95–38
|67
|2
|Nomad
|30
|18
|5
|0
|0
|1
|6
|109–55
|65
|3
|Saryarqa
|30
|17
|1
|3
|1
|2
|6
|91–52
|62
|4
|Temirtaý
|30
|16
|3
|2
|0
|2
|7
|94–77
|60
|5
|Arlan
|30
|13
|1
|2
|2
|0
|12
|82–69
|47
|6
|Qulager
|28
|13
|1
|1
|1
|0
|12
|71–58
|44
|7
|Beibarys
|26
|11
|1
|0
|3
|4
|7
|79–78
|42
|8
|Almaty
|30
|11
|1
|0
|2
|1
|15
|73–85
|38
|9
|Gornák
|30
|8
|1
|3
|2
|1
|15
|61–90
|35
|10
|Altai Torpedo
|32
|9
|1
|0
|2
|2
|18
|71–114
|33
|11
|Aqtóbe
|26
|5
|1
|4
|1
|2
|13
|51–78
|28
|12
|Ertis
|22
|6
|1
|1
|1
|1
|12
|39–55
|24
|13
|Snejnie Barsy
|30
|3
|0
|0
|1
|3
|23
|44–111
|13
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