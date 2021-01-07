Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Об этом свидетельствуют результаты обсуждения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков.

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Обсуждение проходит на фоне беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина.

Утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не признал поражение и потребовал отказать в сертификации итогов прошедших выборов. В Вашингтоне 6 января начались беспорядки, сторонники Трампа захватили Капитолий. Для разгона протестующих использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание Конгресса от протестующих, а также очистить окрестности Капитолия. Полиция сообщила, что в ходе протестов в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек. 7 января слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на выборах президента США возобновились.