«Устроившие сегодня хаос в нашем Капитолии — вы не победили, — заявил вице-президент Майк Пенс после возобновления сессии. — Давайте вернемся к работе».

Лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл добавил: «Мы определим победителя выборов 2020 года».

В 18 часов в Вашингтоне был объявлен комендатский час, несмотря на это, сотни сторонников Трампа все еще бродили по Капитолию, когда законодатели возобновили работу.

Капитолий был объявлен «безопасным» местом примерно через четыре часа после того, как сторонники Трампа ворвались в здание и сорвали сессию, на которой законодатели подсчитывали голоса коллегии выборщиков, чтобы официально оформить предстоящую инаугурацию избранного президента Джо Байдена, намеченную на 20 января.

Десятки людей прорвали кордон полиции, сломали шлагбаумы и проникли в здание, дойдя до зала сената, где шел подсчет голосов.

Полиция Капитолия применила оружие, когда ворвавшиеся разбили окна, а законодателям пришлось прятаться под креслами. Потасовки произошли в центральной части здания, где был применен слезоточивый газ.

Майка Пенса, председательствующего на совместном заседании, пришлось вывести из зала после того, как человек из толпы, ворвавшийся в сенат, крикнул: «Трамп победил на этих выборах».

В разгар хаоса женщина получила ранение в шею. Позже полиция сообщила, что она скончалась. Обстоятельства стрельбы не выяснены.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер, которая ввела комендантский час, заявила, что власти расследуют стрельбу, но не сообщила подробностей.

Законодатели во время вспышки насилия были эвакуированы в безопасные места.

Начальник столичной полиции Вашингтона Роберт Конти сказал, что некоторые из участников беспорядков использовали химические вещества против полицейских, которые получили ранения. ФБР заявило, что обезвредило два предполагаемых взрывных устройства.

Байден, победивший Трампа на выборах 3 ноября, заявил, что случившееся в Капитолии «близко к подстрекательству к мятежу» и что американская демократия находится под «беспрецедентной атакой».

Выступая в телеобращении из Уилмингтона, штат Делавэр, избранный президент призвал Трампа потребовать «прекращения этой осады».

В видео, опубликованном в Twitter'е сразу после выступления Байдена, Трамп повторил несколько заявлений о фальсификациях на выборах — ни одно из которых он не подтвердил убедительными доказательствами, — но призвал протестующих разойтись.

«Сейчас вам нужно идти домой, нам нужен мир, — сказал он. — Мы любим вас. Вы особенные».

Позже Twitter заявил, что заблокировал учетную запись Трампа на 12 часов, и пригрозил, что, если он не удалит несколько твитов, которые могут вызвать насилие, его аккаунт может быть заблокирован навсегда. Тем временем Facebook удалил видео президента со ссылкой на опасность насилия.

Насилие потрясло не только страну, но и многих за рубежом, которые смотрят на Соединенные Штаты как на маяк демократии.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал сторонников Трампа «прекратить попирать» демократические ценности. «Враги демократии будут рады увидеть эти невероятные кадры из Вашингтона, округ Колумбия», — добавил он.

Подтверждение итогов голосования коллегии выборщиков, последний формальный шаг перед инаугурацией Байдена 20 января, обычно представляет собой рутинный подсчет голосов выборщиков от каждого штата. Но процедура переросла в жаркие дебаты, поскольку группа депутатов-республиканцев выступила с возражениями.

«Я хочу найти 11 780 голосов». Звонок Трампа, противостояние, риски

Перед началом заседания Трамп обратился к своим сторонникам возле Белого дома и вновь обвинил СМИ в публикации недостоверной информации при освещении его деятельности и предвыборной кампании.

«Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не уступим», — сказал Трамп толпе, которая скандировала:« Прекратите воровство».

После речи Трампа его сторонники направились к Капитолию, расположенному примерно в 1,6 километра.

Политики из обеих партий отреагировали на насилие и беспорядки. Но наиболее резко, выступил, пожалуй, сенатор Митт Ромни (республиканец, штат Юта), критик Трампа, который возложил вину непосредственно на президента.

«Случившееся здесь сегодня, было восстанием, спровоцированным президентом Соединенных Штатов, — сказал он. — Те, кто решит продолжать поддерживать его опасный гамбит, возражая против результатов законных, демократических выборов, всегда будут считаться соучастниками беспрецедентной атаки на нашу демократию».

Бывший президент Джордж Буш осудил некоторых своих однопартийцев-республиканцев за разжигание «восстания», сравнив ситуацию с ситуацией в «банановой республике».

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что совместное заседание возобновится в 20 часов. по местному времени, если поступит сообщение, что в здании безопасно.

Перед вторжением сторонников Трампа в конгрессе развернулись споры, вызванные отказом президентом признать выборы, а также тем, что по крайней мере 14 сенаторов-республиканцев и более сотни республиканцев из палаты представителей заявили, что будут оспаривать результаты голосования в некоторых штатах.

Решение оспорить результаты в конгрессе разделило республиканцев: лидер республиканского большинства в сенате Митч МакКоннелл подверг критике коллег в начале дебатов по утверждению итогов голосования коллегии выборщиков.

«Избиратели, суды, штаты — все они высказались. Если мы отвергнем их, это нанесет нам ущерб», — сказал МакКоннелл.

Тем не менее, более дюжины сенаторов-республиканцев во главе с Джошем Хоули из Миссури и Тедом Крузом из Техаса, а также более сотни республиканцев в палате представителей заявили о планах оспорить итоги.

Усилия республиканцев фактически не могут каким-либо помешать Байдену вступить в должность, потому что демократы контролируют палату представителей. Кроме того, против этих усилий выступает достаточное количество республиканцев.

Байден заручился поддержкой 306 выборщиков при необходимых для победы 270. Трамп заявлял о фальсификациях на выборах. Но суды отклонили более пятидесяти исков его штаба в разных штатах. Инаугурация нового президента Соединённых Штатов назначена на 20 января.