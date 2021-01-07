Прийти на участок и сделать выбор. Что нужно знать избирателю о голосовании за кандидатов в мажилис и маслихаты
Андрей СКИБА
10 января 2021 года в Казахстане одновременно пройдут выборы в мажилис и маслихаты. Впервые за 16 лет парламентские выборы будут не досрочными, а очередными. Еще одна особенность - усиленные меры санитарной безопасности в период пандемии. «НГ» составила небольшую памятку для костанайских избирателей.
На участке есть кабинка для людей с ограниченными возможностями
В выборах участвуют 5 политических партий: «Нур Отан», «Ак жол», «Народная партия Казахстана (НПК)» (бывшая Коммунистическая народная партия Казахстана), «Ауыл» и «Адал» (бывшая «Бирлик»). Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) приняла решение не участвовать в выборах, объявив бойкот и отказавшись от наблюдения за голосованием.
Где и как голосовать?
Как сообщил «НГ» председатель областной избирательной комиссии Александр МАЛАШКО, на территории региона образованы 747 избирательных участков, из них 87 - в Костанае. Избиратель может найти место расположения своего участка одним из трех способов: позвонить в call-центр при акимате города или района (номера телефонов - в таблице); зайти на сайт акима области, нажать кнопку «Поиск вашего избирательного участка» и ввести свой ИИН; найти с помощью Тelegram-бота kostanayElectionBot.
- Основанием для включения граждан в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка, - отметил Малашко. - Если избирателю стало известно, что он в день выборов не сможет проголосовать на своем избирательном участке по причине отъезда или выезда из своего населенного пункта, он имеет право обратиться в свою участковую избирательную комиссию для получения открепительного удостоверения. Оно не выдается в пределах одного населенного пункта избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке.
Если гражданин РК на момент голосования находится за пределами страны, то он может проголосовать в консульстве или посольстве нашей страны.
В режиме карантина
6 января корреспонденты «НГ» посмотрели, как готовятся к выборам в Костанае, точнее, на отдельно взятом участке № 20, который разместился в средней школе № 115.
В фойе школы и в коридоре вывешены два стенда с информацией о программах партий, принимающих участие в выборах, инструкцией по голосованию, а также описанием мер противопожарной безопасности и действий избирательной комиссии при угрозе совершения теракта.
При входе на участок у избирателя замеряют температуру
Голосование будет проходить в спортзале, где установлены кабинки, урна и столы для членов избирательной комиссии, а также государственный флаг РК. Есть кабинка для людей с ограниченными возможностями, в ней установлены стул и школьная парта.
Работники участковой избирательной комиссии (УИК) показали, как будут замерять температуру всем пришедшим и выдавать набор, в который входят одноразовая защитная маска, перчатки и ручка. До получения бюллетеня каждый участник голосования должен надеть маску и обработать руки антисептиком.
Жанторе Искаков показывает набор, который 10 января будут выдавать каждому избирателю
- Вообще, я думаю, если у человека будет повышенная температура, скорее всего, он не пойдет на выборы, - сказал председатель избирательного участка № 20 Жанторе ИСКАКОВ. - Но все же для избирателей, у которых при входе в школу будет зафиксирована повышенная температура, оборудована отдельная комната на первом этаже, возле спортзала, в ней будет находиться медицинский персонал. Люди смогут проголосовать здесь, если напишут заявление. В таком случае сюда придут наблюдатель и член избирательной комиссии с урной. Проголосовать нужно до приезда скорой помощи, но только до 12 часов - пока присутствует медперсонал.
Важно: после 12 часов избирателей с повышенной температурой пропускать уже не будут.
Отдельный кабинет для голосования избирателей с повышенной температурой тела
Отдельная инструкция - об избирателях, которые находятся на самоизоляции в связи с лечением от КВИ. Сотрудники избиркома в защитных костюмах приедут к ним домой. Голосование проводится бесконтактным способом - на лестничной площадке (придомовой территории) избирателю передают бюллетень и заявление о голосовании вне помещения, а затем он возвращает подписанное заявление и опускает бюллетень в переносную урну. После голосования члены участковой комиссии в обязательном порядке проводят дезинфекцию рук, поверхностей переносной урны. Повторное использование средств индивидуальной защиты не допускается. СИЗы должны быть помещены в плотно закрывающийся контейнер или бак для дальнейшей утилизации.
День выборов
Голосование проводится с 7.00 до 20.00.
- Избиратель голосует лично, - пояснил Александр Малашко. - Передача права голоса, как и голосование за других лиц недопустимы. Бюллетени выдаются на основании списка избирателей по предъявлению паспорта гражданина РК или удостоверения личности. Вы расписываетесь в списке избирателей о получении бюллетеней. Избирательные бюллетени заполняются избирателем в кабине для тайного голосования. При их заполнении запрещается присутствие других людей.
Но в последнем правиле есть исключение: если вы не имеете возможности самостоятельно заполнить бюллетени, то вправе воспользоваться помощью лица, которому доверяете. Его фамилия заносится в список избирателей рядом с вашей подписью в получении бюллетеня. Но этим лицом не могут быть: член избирательной комиссии; должностное лицо местного представительного или исполнительного органа; доверенное лицо кандидата или политической партии; журналист - представитель CМИ; наблюдатель, зарегистрированный в соответствующей избирательной комиссии.
Если избиратель по состоянию здоровья или из-за ухода за больным членом семьи не может прийти в участок, он имеет право обратиться в УИК не позднее 12 часов местного времени в день голосования. Участковая избирательная комиссия должна организовать голосование в месте вашего пребывания.
Фото Ксении РЕБИК
Номера телефонов call-центров
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Алтынсаринский р-н
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8 (71445) 34-1-94, 34-2-03
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Амангельдинский р-н
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8 (71440) 21-7-44, 23-0-00
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Аулиекольский р-н
|
8 (71453) 22-2-37, 22-1-51
|
р-н Б. Майлина
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8 (71436) 3-62-70, 3-71-00
|
Денисовский р-н
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8 (71434) 2-10-21, 2-19-45
|
Джангельдинский р-н
|
8(71439) 2-15-41, 2-14-46
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Житикаринский р-н
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8 (71435) 2-55-21, 2-00-06
|
Камыстинский р-н
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8 (71437) 2-16-82, 2-18-42
|
Карабалыкский р-н
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8 (71441) 3-37-70, 3-25-29
|
Карасуский р-н
|
8 (71452) 21-0-04, 21-9-31
|
Костанайский р-н
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8 (71455) 2-30-39, 2-25-46
|
Мендыкаринский р-н
|
8 (71443) 2-41-89, 2-41-92
|
Наурзумский р-н
|
8 (71454) 21-5-79, 21-5-35
|
Сарыкольский р-н
|
8 (71451) 22-5-32, 21-0-50
|
Узункольский р-н
|
8(71444) 21-2-07, 24-2-01
|
Федоровский р-н
|
8(71442) 22-5-28, 21-4-43
|
Костанай
|
8 (7142) 57-57-68, 57-57-50, 57-57-10, 57-57-31, 57-57-66
|
Аркалык
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8 (71430) 7-01-91, 7-66-06
|
Лисаковск
|
8 (71433) 3-86-82, 3-84-11, 3-44-50, 3-38-66
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Рудный
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8 (71431) 4-12-77, 4-78-87, 4-41-25
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