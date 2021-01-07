10 января 2021 года в Казахстане одновременно пройдут выборы в мажилис и маслихаты. Впервые за 16 лет парламентские выборы будут не досрочными, а очередными. Еще одна особенность - усиленные меры санитарной безопасности в период пандемии. «НГ» составила небольшую памятку для костанайских избирателей.

На участке есть кабинка для людей с ограниченными возможностями

В выборах участвуют 5 политических партий: «Нур Отан», «Ак жол», «Народная партия Казахстана (НПК)» (бывшая Коммунистическая народная партия Казахстана), «Ауыл» и «Адал» (бывшая «Бирлик»). Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) приняла решение не участвовать в выборах, объявив бойкот и отказавшись от наблюдения за голосованием.

Где и как голосовать?

Как сообщил «НГ» председатель областной избирательной комиссии Александр МАЛАШКО, на территории региона образованы 747 избирательных участков, из них 87 - в Костанае. Избиратель может найти место расположения своего участка одним из трех способов: позвонить в call-центр при акимате города или района (номера телефонов - в таблице); зайти на сайт акима области, нажать кнопку «Поиск вашего избирательного участка» и ввести свой ИИН; найти с помощью Тelegram-бота kostanayElectionBot.

- Основанием для включения граждан в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка, - отметил Малашко. - Если избирателю стало известно, что он в день выборов не сможет проголосовать на своем избирательном участке по причине отъезда или выезда из своего населенного пункта, он имеет право обратиться в свою участковую избирательную комиссию для получения открепительного удостоверения. Оно не выдается в пределах одного населенного пункта избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке.

Если гражданин РК на момент голосования находится за пределами страны, то он может проголосовать в консульстве или посольстве нашей страны.

В режиме карантина

6 января корреспонденты «НГ» посмотрели, как готовятся к выборам в Костанае, точнее, на отдельно взятом участке № 20, который разместился в средней школе № 115.

В фойе школы и в коридоре вывешены два стенда с информацией о программах партий, принимающих участие в выборах, инструкцией по голосованию, а также описанием мер противопожарной безопасности и действий избирательной комиссии при угрозе совершения теракта.

При входе на участок у избирателя замеряют температуру

Голосование будет проходить в спортзале, где установлены кабинки, урна и столы для членов избирательной комиссии, а также государственный флаг РК. Есть кабинка для людей с ограниченными возможностями, в ней установлены стул и школьная парта.

Работники участковой избирательной комиссии (УИК) показали, как будут замерять температуру всем пришедшим и выдавать набор, в который входят одноразовая защитная маска, перчатки и ручка. До получения бюллетеня каждый участник голосования должен надеть маску и обработать руки антисептиком.

Жанторе Искаков показывает набор, который 10 января будут выдавать каждому избирателю

- Вообще, я думаю, если у человека будет повышенная температура, скорее всего, он не пойдет на выборы, - сказал председатель избирательного участка № 20 Жанторе ИСКАКОВ. - Но все же для избирателей, у которых при входе в школу будет зафиксирована повышенная температура, оборудована отдельная комната на первом этаже, возле спортзала, в ней будет находиться медицинский персонал. Люди смогут проголосовать здесь, если напишут заявление. В таком случае сюда придут наблюдатель и член избирательной комиссии с урной. Проголосовать нужно до приезда скорой помощи, но только до 12 часов - пока присутствует медперсонал.

Важно: после 12 часов избирателей с повышенной температурой пропускать уже не будут.

Отдельный кабинет для голосования избирателей с повышенной температурой тела

Отдельная инструкция - об избирателях, которые находятся на самоизоляции в связи с лечением от КВИ. Сотрудники избиркома в защитных костюмах приедут к ним домой. Голосование проводится бесконтактным способом - на лестничной площадке (придомовой территории) избирателю передают бюллетень и заявление о голосовании вне помещения, а затем он возвращает подписанное заявление и опускает бюллетень в переносную урну. После голосования члены участковой комиссии в обязательном порядке проводят дезинфекцию рук, поверхностей переносной урны. Повторное использование средств индивидуальной защиты не допускается. СИЗы должны быть помещены в плотно закрывающийся контейнер или бак для дальнейшей утилизации.

День выборов

Голосование проводится с 7.00 до 20.00.

- Избиратель голосует лично, - пояснил Александр Малашко. - Передача права голоса, как и голосование за других лиц недопустимы. Бюллетени выдаются на основании списка избирателей по предъявлению паспорта гражданина РК или удостоверения личности. Вы расписываетесь в списке избирателей о получении бюллетеней. Избирательные бюллетени заполняются избирателем в кабине для тайного голосования. При их заполнении запрещается присутствие других людей.

Но в последнем правиле есть исключение: если вы не имеете возможности самостоятельно заполнить бюллетени, то вправе воспользоваться помощью лица, которому доверяете. Его фамилия заносится в список избирателей рядом с вашей подписью в получении бюллетеня. Но этим лицом не могут быть: член избирательной комиссии; должностное лицо местного представительного или исполнительного органа; доверенное лицо кандидата или политической партии; журналист - представитель CМИ; наблюдатель, зарегистрированный в соответствующей избирательной комиссии.

Если избиратель по состоянию здоровья или из-за ухода за больным членом семьи не может прийти в участок, он имеет право обратиться в УИК не позднее 12 часов местного времени в день голосования. Участковая избирательная комиссия должна организовать голосование в месте вашего пребывания.

Фото Ксении РЕБИК

Номера телефонов call-центров