Житель Костаная Ильяс САМУРАТОВ уже второй месяц пытается выяснить правомерность действий главного государственного санитарного врача области Владимира Нечитайло, запретившего выход граждан из дома с 23.00 до 6.00.

Ильяс Самуратов: «Хочется какой-то понятной конкретики в вводимых ограничениях» / Фото Георгия ГОВОРОВА

Самуратов отмечает, что такие ограничения возможны только в режиме ЧП и ввести их может только глава государства.

- От Нечитайло мне хочется какой-то понятной конкретики в вводимых ограничениях, - пояснил «НГ» активист. - За ноябрь и декабрь он успел выпустить около 8 постановлений. При этом ему удавалось снять и вернуть одни и те же ограничения за сутки. С 9 ноября появился новый пункт: запрет на выход из дома ночью. В ст. 21 Конституции закреплено, что каждому, кто законно находится на территории РК, принадлежит право свободного передвижения по ее территории. Есть оговорка, что это право работает всегда, кроме случаев оговоренных законом. Это означает, что такого права гражданин может лишиться только в режиме ЧП или войны, когда нечто будет угрожать основам конституционного строя или безопасности государства.

Ильяс Самуратов обратился в областную прокуратуру, в заявлении просил провести надзорный контроль, и если подтвердится, что Нечитайло превысил свои полномочия, привлечь его к ответственности по ст. 362 п. 1 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 3 000 МРП (8 751 000 тенге) или лишение свободы на срок до 3 лет.

Прокуратура перенаправила письмо заместителю акима области Ерлану Спанову и самому Владимиру Нечитайло. После чего пришел ответ из департамента санитарно-эпидемиологического контроля: согласно санитарным правилам и санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, санврач может регулировать авиасообщение между регионами, железнодорожные перевозки, другие пассажирские перевозки, а также регулирование перевозок на личном автотранспорте. Он также может регулировать перемещение населения, но в городах республиканского значения - Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

- Такой же ответ я получил от руководителя управления здравоохранения Вячеслава Дудника, - сообщил Самуратов. - Где в этом ответе полномочия вводить комендантский час или запрещать мне выходить из дома после 23.00? Я считаю, что ограничить работу предпринимателя по закону Нечитайло может, а вот ввести комендантский час нет.

Самуратов обратился к акиму Костанайской области с просьбой дать оценку, превысил полномочия Нечитайло или нет? После получения ответа намерен вновь обратиться в прокуратуру - уже с просьбой возбудить уголовное дело. До 6 января ответ от акима области не поступил.