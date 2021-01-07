Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Чугунолитейный завод строят в индустриальной зоне Костаная / Фото из Instagram

- На завершающей стадии находятся земляные работы первого этапа строительства чугунолитейного завода, в ближайшее время планируется приступить к забивке свай, - написал он.

Завод возводит ТОО «KamLitKZ», проект стоимостью 80 млрд тенге реализуется совместно с публичным акционерным обществом «КамАЗ». Строительством занимается компания Bi Group.

Впервые громко о сотрудничестве костанайцев с ПАО «КамАЗ» говорилось в августе 2019 года на форуме по вопросам машиностроения, который прошел в Костанае. Одна из обсуждаемых тем - производственная кооперация. В форуме участвовал генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, который рассказал о намерении ставить на территории индустриальной зоны в Костанае заводы по производству чугунного литья и редукторов главных передач. Аргументировал выбор площадки тем, что в РК благоприятные условия для развития бизнеса, а также тем, что «местная администрация предоставляет большую инфраструктурную поддержку» и гарантирует необходимое электроснабжение. В частности, россияне говорили о 25 МВт установленной мощности.

Первоначально строительство планировали вести в 2020 году, 2021-й отводили на приобретение и поставку оборудования. По факту - работы по возведению завода пока на самом первом этапе.