Об этом «НГ» сообщил главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО. В число развлекательных заведений, стабильно нарушающих карантинный режим в областном центре, вошли караоке-бары «Jon Snow», «Baker Street» и «Облако».

«Jon Snow» санврачи оштрафовали уже несколько раз, теперь просят закрыть / Фото из Instagram

- Их неоднократно штрафовали за работу в те дни, когда были введены ограничения, - пояснил Нечитайло. - Но все бесполезно. Размер штрафа - 320 000 тенге. «Jon Snow», например, заплатил его два или три раза. Но больше всего проблем было с «Облаком». На это развлекательное заведение 7 раз накладывали штраф. Первый раз, как на кафе, но когда подходило время выплаты, они перерегистрировались в караоке-бар. И оказывалось, что это другой объект. В другой раз у заведения менялся владелец: во время наложения штрафа оно принадлежало ИП Иванову, а когда нужно было платить, им уже владел ИП Петров. Из 7-ми случаев только в трех удалось взыскать с них штраф. Но и это не остановило владельцев, бар продолжает работать.

В связи с этим представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля уже подали в экономический суд иск, в котором просят закрыть три развлекательных заведения из-за нарушения режима карантина. Иск был подан в декабре прошлого года, судебное заседание состоится в январе этого года.

Владимир Нечитайло подчеркнул, что «неприкасаемых объектов» в области нет. Любому заведению, которое не соблюдает ограничительные меры и в котором зафиксирует нарушения режима карантина мониторинговая группа, грозит штраф. А при регулярных нарушениях - закрытие.