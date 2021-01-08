Массовые мероприятия странный предмет - запрет на них есть, но для «Нур Отана», видимо, нет. По крайней мере к такому мнению можно прийти, если посмотреть на отчётные фотографии кандидатов от партии власти.

На страницы ректора КРУ им. Байтурсынова Алмы Дощановой я подписан в социальных сетях уже давно. Там часто проскальзывали подробности студенческой жизни. В последние месяцы всё чаще публикации об университете сменялись на агитацию. Сначала о праймериз, потом - о встречах с избирателями. Это удивительный мир, где, по всей видимости, нет места коронавирусу.

Одни из последних постов рассказывают о том, как кандидат Алма Дощанова и еще 7 человек в одежде с лейблами партии рассказывают посетителям ТЦ «Апельсин» о программе партии. Дощанова называет их «экспромт-встречами кандидата с избирателями». Конечно, все люди в масках. Но! На первой же фотографии 7 представителей партии стоят вплотную друг к другу. Куда потерялась социальная дистанция? Или вирус агитацию обходит стороной?

Может быть, я что-то упустил, но с марта все массовые мероприятия под строгим запретом. Мониторинговые группы чуть ли не ежедневно присылают релизы в СМИ, где они застукали свадебное торжество или просто работающее кафе. А теперь, уважаемые знатоки, вопрос - будут ли оштрафованы представители партии власти за мероприятие из 10 человек с учетом журналистов телеканала и тех, кого они агитировали? Если вам кажется маленьким количество людей, то вот еще один пост от 5 декабря, где, судя по первой фотографии около 20 членов партии встречаются с первым заместителем председателя «Нур Отана» Бауыржаном Байбеком. Чтобы оштрафовать на 638 000 тенге ветеринара Максима Падерина за отсутствие маски во время обеденного перерыва, чиновникам хватило рапорта полиции и видеозаписи с порога ветклиники. В нашем случае есть фотографии в открытых источниках. Дело в шляпе?

29 декабря в здании костанайского автовокзала должно было пройти собрание перевозчиков междугородних сообщений. Они хотели обсудить проблемы своего бизнеса, возникшие из-за карантинных мер. Но от чиновников поступило сообщение: проводить собрание нельзя, потому что у всех участников должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, с момента получения которого прошло не более 3-х дней. Это же условие указано в правилах предвыборной агитации - так главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло ответил на вопрос «НГ». По его словам, по ТРЦ ходить можно, раздавать листовки - тоже. Видимо, по мнению санврача, заразиться вирусом во время разговора с избирателями невозможно. На вопрос о том, кто проверял у партийцев наличие справок с ПЦР-тестом, Нечитайло не ответил. Если следовать этой логике, Алма Дощанова и все ее помощники должны сдавать анализы почти ежедневно - ведь вакцинация не началась, а заразиться они могли буквально на каждой такой встрече.

Есть ли у них эти справки? Об этом я спросил у ректора КРУ в комментариях под теми же постами. А также поинтересовался, считает ли она нормальными такие массовые мероприятия во время пандемии. Но вопросы, заданные трижды, были проигнорированы. Видимо, нет желания убедить своих потенциальных избирателей, что агитаторы сделали все возможное для безопасности граждан.