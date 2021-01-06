В четверг, 7 декабря, в регионе синоптики ожидают местами небольшой снег и туман. Ветер восточный и юго-восточный со скоростью от 7 до 12 м/с. Температура ночью 19-23 градуса, местами до 25 градусов, днем 17-22 градуса, местами 25 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

- В Костанае в четверг будет без осадков, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер восточный и юго-восточный со скоростью от 7 до 12 м/с. Температура воздуха ночью минус 22-24 градусов, днем 17-19 градусов мороза.

В пятницу, 8 декабря, в регионе синоптики ожидают местами небольшой снег, низовую метель и туман. Ветер - северо-восточный с переходом на юго-восточный, скорость 9-14 м/с, местами от 15 до 20 м/с. Температура ночью 23-28 градусов, местами 33 градуса, днем 15-20 градусов, местами минус 23.

В субботу, 9 декабря, на территории Костанайской области без осадков, местами возможен туман. Ветер юго-восточныйскоростью 9-14 м/с. Температура ночью 23-28 градусов, местами 33 градуса, днем минус 15-20 градусов, местами - 23 градуса.