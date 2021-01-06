В Казахстане изменили предварительные пороги достаточности для снятия пенсионных накопления на жилье и лечение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение ЕНПФ.

Информацию о сумме пенсионных накоплений, доступной для целевого использования, и данные о состоянии пенсионных накоплений можно получить следующими способами:

1. Через сайт ЕНПФ и Личный кабинет вкладчика. Для этого необходимо ввести ИИН и пароль, либо иметь электронно-цифровую подпись (ЭЦП).



Также работает ресурс cabinet.enpf.kz/porog, на котором реализована возможность получения информации о состоянии пенсионных накоплений: остаток на пенсионном счете, пороговая сумма, сумма доступная для изъятия. Для получения указанной информации необходимо только подписание ключом ЭЦП. ЭЦП можете получить на сайте Национального удостоверяющего центра.



2. Информация о состоянии пенсионных накоплений доступна на сайте egov.kz и через мобильное приложение eGov mobile. Для этого пользователям необходима электронно-цифровая подпись (ЭЦП).



На сайте egov.kz для удобства пользователей услуга "Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда" отображена на главной странице в разделе "Популярные услуги".



В мобильном приложении eGov mobile необходимо перейти в раздел "Услуги", далее "Трудоустройство и занятость", после чего необходимо нажать на вкладку "Информация о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда". Услуга будет обрабатываться в течение 4 часов.



3. Получить сведения о сумме, доступной для целевого использования, можно также с помощью телеграм-бота @enpf.

Кроме того, получить консультацию вкладчики ЕНПФ могут через контакт-центр по короткому 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), а также обратиться в случае необходимости в ближайшее отделение ЕНПФ. Все адреса и контакты доступны на сайте.

Связаться с ЕНПФ также можно посредством чат-бота в WhatsАpp по номеру +7 777 000 14 18. Мы также доступны в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.