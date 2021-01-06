Пилотный проект был запущен в ноябре 2019 года в Шымкенте и Нур-Султане. Теперь эта услуга станет доступна для жителей всех регионов Казахстана на портале egov.kz, сообщили в пресс-службе НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан». Новая услуга позволит казахстанцам получать техпаспорт на недвижимость онлайн, не посещая ЦОН.

Необходимо войти в раздел «Недвижимость» и выбрать услугу «Подача электронного заявления на получение технического паспорта объекта недвижимости». После этого правообладателям квартир, комнат в общежитиях, индивидуальных гаражей и дачных строений нужно прикрепить документы, указанные в перечне.

Срок изготовления документа зависит от вида строения. По итогам технического обследования техпаспорт квартиры, комнаты в общежитиях выдается на третий рабочий день, на индивидуальные гаражи и дачные строения - на пятый рабочий день.

Электронные техпаспорта будут содержать те же данные, что выдаются в ЦОНах, с печатями и подписью. Подтверждаться документ будет электронной-цифровой подписью работников, которые были задействованы при оказании госуслуги.

За время действия пилотного проекта в Нур-Султане и Шымкенте новые электронные техпаспорта получили более 12 тысяч граждан.