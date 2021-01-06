Новое постановление, вступающее в силу с 00.00 7 января, подписал главный государственный санитарный врач региона Владимир Нечитайло. Дата окончания действия нового документа не указана.

Фото из архива "НГ"

Согласно новому постановлению, дежурные классы в школах теперь будут организованы с 1 до 5 класса включительно. Также это коснется учеников выпускных классов (9, 11, 12). Кроме того, все студенты 1 курсов колледжей и вузов будут обучаться в традиционном формате.

Публикуем выдержки из постановления.

25) разрешение в третьей четверти 2020-2021 учебного года:

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

- обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения;

26) разрешение со второго семестра штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов.