Какие школьники и студенты сядут за парты во втором полугодии в Костанайской области?
Новое постановление, вступающее в силу с 00.00 7 января, подписал главный государственный санитарный врач региона Владимир Нечитайло. Дата окончания действия нового документа не указана.
Фото из архива "НГ"
Согласно новому постановлению, дежурные классы в школах теперь будут организованы с 1 до 5 класса включительно. Также это коснется учеников выпускных классов (9, 11, 12). Кроме того, все студенты 1 курсов колледжей и вузов будут обучаться в традиционном формате.
Публикуем выдержки из постановления.
25) разрешение в третьей четверти 2020-2021 учебного года:
- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;
- обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;
- комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);
- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения;
26) разрешение со второго семестра штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов.
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